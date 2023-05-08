Победители MTV Movie & TV Awards 2023: "Уэнсдей", "Одни из нас" и другие

MTV Movie & TV Awards - это престижная американская награда, которая присуждается телеканалом MTV за выдающиеся достижения в кинематографе и ТВ-шоу.
С 1992 года ежегодно проводится церемония MTV Movie & TV Awards. В премии есть необычные категории. К прмеру, "Лучший поцелуй", "Лучший герой" и "Лучший злодей". Победителей выбирают путем голосования фанатов через онлайн-платформу MTV.
- Лучший фильм - "Крик 6"
- Лучший сериал - "The Last of Us"
- Лучшая роль в кино - Том Круз - "Топ Ган: Мэверик"
- Лучшая роль на ТВ - Дженна Ортега - "Уэнсдей"
- Лучший герой - Педро Паскаль - "Одни из нас"
- Лучший злодей - Элизабет Олсен - "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"
- Лучшая комедийная роль - Адам Сэндлер - "Убийство в Париже"
- Прорыв года - Джозеф Куинн - "Очень странные дела"
- Лучший дуэт - Педро Паскаль и Белла Рэмси - "Одни из нас"
- Лучшая драка - Гейл Уэзерс (Кортни Кокс) против Призрачного лица - "Крик 6"
- Лучший поцелуй - Мэдисон Бэйли и Руди Панкоу - "Внешние отмели"
- Лучший испуг - Дженнифер Кулидж - "Белый лотос"
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