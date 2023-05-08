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Победители MTV Movie & TV Awards 2023: "Уэнсдей", "Одни из нас" и другие

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Педро Паскаль и Белла Рамзи в фильме The Last of Us
Педро Паскаль и Белла Рамзи в фильме The Last of Us Фото: Скриншот из видео

MTV Movie & TV Awards - это престижная американская награда, которая присуждается телеканалом MTV за выдающиеся достижения в кинематографе и ТВ-шоу. 

С 1992 года ежегодно проводится церемония MTV Movie & TV Awards. В премии есть необычные категории. К прмеру, "Лучший поцелуй", "Лучший герой" и "Лучший злодей". Победителей выбирают путем голосования фанатов через онлайн-платформу MTV.

  • Лучший фильм - "Крик 6"
  • Лучший сериал - "The Last of Us"
  • Лучшая роль в кино - Том Круз - "Топ Ган: Мэверик"
  • Лучшая роль на ТВ - Дженна Ортега - "Уэнсдей"
  • Лучший герой - Педро Паскаль - "Одни из нас"
  • Лучший злодей - Элизабет Олсен - "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"
  • Лучшая комедийная роль - Адам Сэндлер - "Убийство в Париже"
  • Прорыв года - Джозеф Куинн - "Очень странные дела"
  • Лучший дуэт - Педро Паскаль и Белла Рэмси - "Одни из нас"
  • Лучшая драка - Гейл Уэзерс (Кортни Кокс) против Призрачного лица - "Крик 6"
  • Лучший поцелуй - Мэдисон Бэйли и Руди Панкоу - "Внешние отмели"
  • Лучший испуг - Дженнифер Кулидж - "Белый лотос"

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