PTAC назначил штраф в 15 000 евро блогеру из Латвии

Центр защиты прав потребителей (PTAC) информирует портал TVNET, что принято решение по делу о нарушении коллективных интересов потребителей, в котором на Винету Медунецкую, дистрибьютора продукции компании сетевого маркетинга Coral Club, наложен штраф в размере 15 000 евро, а также обязательство прекратить недобросовестную коммерческую практику.
Конкретная коммерческая практика осуществлялась в интернет-среде, в том числе в социальных сетях, посредством рекламирования пищевых добавок потребителям. PTAC обратил внимание на коммерческую практику лица еще в 2016 году, когда было принято решение, запрещающее лицу заниматься недобросовестной коммерческой деятельностью путем рекламы пищевых добавок. Однако данное лицо не выполнило юридических обязательств, наложенных на нее в решении от 2016 года, и продолжило недобросовестную коммерческую практику.
В ходе расследования PTAC обнаружил несколько нарушений со стороны указанного лица:
- не соблюдаются специальные требования нормативных актов к рекламе пищевых добавок;
- приводятся заявления о пользе для здоровья, не соответствующие нормативным актам, в том числе вводящие в заблуждение заявления о лечебных свойствах пищевых добавок;
- при предоставлении информации о пищевых добавках на веб-сайтах, в том числе в личных профилях на платформах социальных сетей, создается вводящий в заблуждение образ о свойствах пищевых добавок, например, утверждается, что употребление этих продуктов очистит организм и тем самым защитит его от различных заболеваний. В том числе и онкологических. Кроме того, многие из перечисленных продуктов также рекомендуются к употреблению детьми, особенно при частых необъяснимых болях в животе, аллергии и кожных высыпаниях, анемии, бронхите, простуде;
- отсутствует информация, о том, что публикация была оплачена или иным образом материально компенсирована и предоставлена в коммерческих целях, является информацией коммерческого содержания;
- в рекламе есть обращение к детям с приглашением купить товары или убедить родителей это сделать.
После неоднократных призывов PTAC к добровольным действиям лицо не приняло мер по обеспечению соответствия реализуемой им коммерческой деятельности требованиям нормативных актов. В то же время лицо не сотрудничало с учреждением в административном процессе.
PTAC пришел к выводу, что нарушение, совершенное лицом, является существенным, особенно с учетом деятельности лица по осуществлению конкретной коммерческой практики, в том числе статуса лица как собственника и бенефициарного собственника SIA Smartlife (согласно последнему общедоступному годовому отчету SIA Smartlife за 2021 год в коммерческом ргистре, нетто-оборот компании составляет 82 997 евро), а также статуса Golden Master в Coral Club, который предусматривает значительное материальное вознаграждение за деятельность в определенной системе сетевого маркетинга. При оценке нарушения, совершенного лицом, PTAC учитывал объем, характер, продолжительность нарушения, влияние на законные интересы потребителей (особенно на уязвимые слои общества - детей и их родителей, людей с онкологическими заболеваний), роль лица в нарушении и обстоятельства нарушения, что отражено в решении.
Применяемая лицом недобросовестная коммерческая практика затронула и затрагивает широкий круг потребителей. Это подтверждается регулярно предоставляемой информацией в личных профилях на платформах в социальных сетях, где пропагандируется участие человека в различных мероприятиях сетевого маркетинга Coral Club, в том числе продвижение продукции Coral Club, предоставление консультаций и чтение лекций по восстановлению здоровья человека. Кроме того, деятельность лица также привлекла внимание на телеканале TV3 в документально-исследовательском сериале Karma Latvieši, в котором исследовательский центр журналистики Re:Baltica исследует бизнес-модель компании сетевого маркетинга Coral Club, в рамках которой лицо и другие распространители продукции Coral Club предоставляют информацию в группах социальной сети о "чудесных" свойствах указанной продукции, способной изгонять паразитов, лечить болезни, а также помогать детям с аутизмом.
С решением PTAC можно ознакомиться здесь.
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