PTAC назначил штраф в 15 000 евро блогеру из Латвии

После неоднократных призывов PTAC к добровольным действиям лицо не приняло мер по обеспечению соответствия реализуемой им коммерческой деятельности требованиям нормативных актов. В то же время лицо не сотрудничало с учреждением в административном процессе.

PTAC пришел к выводу, что нарушение, совершенное лицом, является существенным, особенно с учетом деятельности лица по осуществлению конкретной коммерческой практики, в том числе статуса лица как собственника и бенефициарного собственника SIA Smartlife (согласно последнему общедоступному годовому отчету SIA Smartlife за 2021 год в коммерческом ргистре, нетто-оборот компании составляет 82 997 евро), а также статуса Golden Master в Coral Club, который предусматривает значительное материальное вознаграждение за деятельность в определенной системе сетевого маркетинга. При оценке нарушения, совершенного лицом, PTAC учитывал объем, характер, продолжительность нарушения, влияние на законные интересы потребителей (особенно на уязвимые слои общества - детей и их родителей, людей с онкологическими заболеваний), роль лица в нарушении и обстоятельства нарушения, что отражено в решении.

Применяемая лицом недобросовестная коммерческая практика затронула и затрагивает широкий круг потребителей. Это подтверждается регулярно предоставляемой информацией в личных профилях на платформах в социальных сетях, где пропагандируется участие человека в различных мероприятиях сетевого маркетинга Coral Club, в том числе продвижение продукции Coral Club, предоставление консультаций и чтение лекций по восстановлению здоровья человека. Кроме того, деятельность лица также привлекла внимание на телеканале TV3 в документально-исследовательском сериале Karma Latvieši, в котором исследовательский центр журналистики Re:Baltica исследует бизнес-модель компании сетевого маркетинга Coral Club, в рамках которой лицо и другие распространители продукции Coral Club предоставляют информацию в группах социальной сети о "чудесных" свойствах указанной продукции, способной изгонять паразитов, лечить болезни, а также помогать детям с аутизмом.

С решением PTAC можно ознакомиться здесь.