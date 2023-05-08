9 мая в Риге: движение транспорта и пешеходов в районе парка Узварас временно ограничат

Движение может быть закрыто на участке бульвара Узварас от улицы Ояра Вациеша до улицы Бариню, на участке улицы Вациеша от бульвара Узварас до улицы Херманя, а также на улице Херманя.

В это время будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обеим сторонам улицы Бариню на участке от улицы Слокас до улицы Херманя, по обеим сторонам бульвара Узварас на участке от улицы Бариню до улицы Ояра Вациеша, по обе стороны улицы Ояра Вациеша на участке от бульвара Узварас до улицы Маза Нометню, по обеим сторонам улицы Херманя, а также по обеим сторонам бульвара Александра Грина на участке от улицы Слокас до улицы Бариню.

В случае необходимости в указанный период времени также может быть закрыто движение пешеходов по обеим сторонам улицы Бариню на участке от бульвара Узварас до улицы Херманя, на участке бульвара Узварас от улицы Ояра Вациеша до улицы Бариню, а также по улице Херманя, за исключением доступа жильцов к жилым домам.

Как сообщалось, в соответствии с законом, принятым Сеймом 20 апреля, 9 мая запрещается проведение публичных развлекательных и праздничных мероприятий, митингов, шествий и пикетов, направленных на умаление ценностей Латвии как демократического и национального государства, на раскол общества, прославление военной агрессии, тоталитаризма или насилия, а также ложную интерпретацию исторических событий.

Памятник советским воинам в парке Узварас был снесен в прошлом году. Его территория до сих пор огорожена.

Служба государственной безопасности призывает граждан сообщать о провокационных или незаконных действиях, запланированных на 9 мая.