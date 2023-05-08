В Даугавпилсе начат уголовный процесс в связи с избиением членов сообщества ЛГБТК+

Дело возбуждено по части 2 статьи 231 Уголовного закона о хулиганстве. Наказанием за такое правонарушение является лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Курсите сообщила, что Государственная полиция также оценивает, имеет ли указанное уголовное преступление признаки преступления на почве ненависти. На данный момент проводятся необходимые процессуальные действия.

Вечером 4 мая в Даугавпилсе были избиты два человека, возможно, за принадлежность к сообществу ЛГБТК+, сообщает даугавпилсский портал Chayka. Нападение произошло после 22:00 на эстраде в Стропах. На молодых людей напали двое неизвестных.

Потерпевший Ливай Амарейн допускает, что был избит за принадлежность к сообществу ЛГБТК+. 28-летний мужчина получил более 20 ударов по голове. Инцидент произошел после организованного общиной пикета "Равнодушие убивает", участники которого выразили поддержку принятию Стамбульской конвенции.