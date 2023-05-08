Начальник Госполиции рассказал, из-за чего возник конфликт между подростками в Иманте

В полиции подтвердили, что за это время от женщины поступил еще один звонок о дальнейшем ходе событий, обновленная информация была передана прибывшим экипажам. Кроме того, дежурный сотрудник полиции снова связался с женщиной около 19:52, сообщив ей, что наряд полиции уже направляется в квартиру, а также уточнил некоторые подробности происшествия и участвующих в нем лиц.

Приехав в квартиру женщины, полиция опросила ее. Подростков отвезли домой и передали родителям. Позже этот экипаж прибыл на место происшествия в лесном массиве, куда также прибыл батальон специального назначения.

Отец жертвы задержал одного из предполагаемых преступников в лесном массиве еще до прибытия полиции.

Полиция установила почти всех причастных к этому молодых людей, которым исполнилось 13 лет.

В свою очередь, в воскресенье вечером полиция получила информацию от жителей Иманты о нескольких местах, где планируются или уже произошли массовые скопления молодежи и физические столкновения после событий 5 мая.

Ранее на основе распространяемой в интернете информации о том, что молодежь планирует устроить "суд Линча", сотрудники правоохранительных органов провели профилактические беседы и разогнали молодых людей. Также была получена информация о том, что в парке в Иманте происходит массовая драка, на место происшествия прибыл батальон специального назначения.

Госполиция призывает родителей детей, которые могут быть вовлечены в конфликт, немедленно убедиться в их местонахождении и обсудить серьезность подобных ситуаций. Также полиция призывает всех, кому известно о столкновениях между подростками, немедленно звонить в полицию по телефону 110.