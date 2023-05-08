Начальник Госполиции рассказал, из-за чего возник конфликт между подростками в Иманте

Начальник Госполиции Арманд Рукс в передаче "900 секунд" рассказал, из-за чего возник конфликт между подростками в Иманте вечером в пятницу, 5 мая.
По словам Рукса, все произошло "из-за брошенного камня". Какая-то девочка бросила камень в человека из другой компании, в свою очередь, там виновным ошибочно посчитали другого парня, после чего и началась погоня и расправа.
"Этот конфликт начался из-за брошенного камня, который девочка из одной компании бросила в другую компанию. В другой компании посчитали, что это сделал мальчик. Конфликт возник на ровном месте. Слово за слово, так все и началось", - пояснил Рукс.
Напомним, вечером 5 мая в Государственную полицию поступил звонок от мужчины из микрорайона Иманта в Риге. По его словам, на школьном стадионе находилось несколько несовершеннолетних с ножами.
Принимая во внимание характер происшествия и возможную опасность, на место немедленно выехал экипаж батальона специального назначения Государственной полиции.
Через несколько минут поступил звонок от женщины, которая сообщила, что в ее квартире укрылись молодые люди, которых преследуют другие подростки с ножами.
При этом через несколько минут батальон специального назначения уже был в окрестностях школы, а затем в лесу, разыскивая молодых людей. В то же время экипаж Государственной полиции отправился в квартиру женщины и прибыл туда через 40 минут.
В полиции подтвердили, что за это время от женщины поступил еще один звонок о дальнейшем ходе событий, обновленная информация была передана прибывшим экипажам. Кроме того, дежурный сотрудник полиции снова связался с женщиной около 19:52, сообщив ей, что наряд полиции уже направляется в квартиру, а также уточнил некоторые подробности происшествия и участвующих в нем лиц.
Приехав в квартиру женщины, полиция опросила ее. Подростков отвезли домой и передали родителям. Позже этот экипаж прибыл на место происшествия в лесном массиве, куда также прибыл батальон специального назначения.
Отец жертвы задержал одного из предполагаемых преступников в лесном массиве еще до прибытия полиции.
Полиция установила почти всех причастных к этому молодых людей, которым исполнилось 13 лет.
В свою очередь, в воскресенье вечером полиция получила информацию от жителей Иманты о нескольких местах, где планируются или уже произошли массовые скопления молодежи и физические столкновения после событий 5 мая.
Ранее на основе распространяемой в интернете информации о том, что молодежь планирует устроить "суд Линча", сотрудники правоохранительных органов провели профилактические беседы и разогнали молодых людей. Также была получена информация о том, что в парке в Иманте происходит массовая драка, на место происшествия прибыл батальон специального назначения.
Госполиция призывает родителей детей, которые могут быть вовлечены в конфликт, немедленно убедиться в их местонахождении и обсудить серьезность подобных ситуаций. Также полиция призывает всех, кому известно о столкновениях между подростками, немедленно звонить в полицию по телефону 110.
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