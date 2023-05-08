У ATTA Centre водитель такси перепутал тротуар с проезжей частью

Государственная полиция отметила, что 6 мая около 23:00 в Риге, на улице Краста, на стоянке произошло дорожно-транспортное происшествие - водитель автомобиля Toyota заехал на лестницу, повредив их.

По машине видно, что это такси предприятия Bolt. В дорожно-транспортном происшествии нет пострадавших лиц.

Государственная полиция начала административный процесс и разъясняет обстоятельства несчастного случая.

Наблюдения свидетелей показывают, что дорожно-транспортное происшествие произошло на стоянке ATTA Centre.