У ATTA Centre водитель такси перепутал тротуар с проезжей частью

В социальных сетях в прошедшие выходные распространилась фотография с необычным дорожно-транспортным происшествием. Портал Apollo.lv выяснил, как это произошло.
Государственная полиция отметила, что 6 мая около 23:00 в Риге, на улице Краста, на стоянке произошло дорожно-транспортное происшествие - водитель автомобиля Toyota заехал на лестницу, повредив их.
По машине видно, что это такси предприятия Bolt. В дорожно-транспортном происшествии нет пострадавших лиц.
Государственная полиция начала административный процесс и разъясняет обстоятельства несчастного случая.
Наблюдения свидетелей показывают, что дорожно-транспортное происшествие произошло на стоянке ATTA Centre.
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