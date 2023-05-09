Летом в Латвии выступит блистательная певица LP

Ее YouTube в настоящее время собирает более 1 миллиона просмотров в день, а песни ежемесячно слушают более 7 миллионов людей по всему миру.

Не ограничиваясь одним жанром, она создала мощное, только ей свойственное звучание. Вы точно знаете, что имеет в виду LP, когда поет! Ее лирика может раскрыть сокровенную правду в одной песне или чванливо "щелкнуть по носу" в следующей. Ее творчество передает глубокие эмоции и остается в мыслях и чувствах.

В любом случае, у LP есть редкий дар неизменно относится к аудитории без фильтров или суждений. За каждой ее пластинкой стоит сложная работа по поиску правды и самопознанию.

Продажа билетов начнется в четверг, 11 мая в 12.00 в сети Biļešu Serviss.