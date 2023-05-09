В медучреждениях могут отменить требование о масках

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране и в мире улучшилась. В последнее время не было вспышек с большим количеством зараженных Covid-19, причем в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме, в больницы попадает меньше больных.

Поэтому Covid-19 уже не представляет столь высокого риска для системы здравоохранения, как это было раньше, и сравним с другими циркулирующими респираторными инфекциями, такими как сезонный грипп.

При этом медицинским учреждениям и центрам социального ухода должно быть предоставлено право определять необходимость использования масок для сотрудников, пациентов и посетителей. Такие ситуации могут быть, например, в случае вспышки в конкретном учреждении.

На прошлой неделе количество новых случаев Covid-19 уменьшилось на 16,8%

Количество новых случаев Covid-19 за неделю с 1 по 7 мая уменьшилось на 16,8%, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

На прошлой неделе в Латвии было зарегистрировано 114 новых случая Covid-19.

На прошлой неделе проведено 849 тестов, что на 0,7% меньше, чем неделей ранее. Показатель положительных результатов составил 13,4%, что на 2,6% меньше, чем на предыдущей неделе.

На прошлой неделе зарегистрировано пять умерших с Covid-19, тогда как неделей ранее - семь.