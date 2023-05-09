Видео ⟩ Детское видео группы Sudden Lights, где они поют песню Prāta vētra

Группа Sudden Lights поделилась в социальных сетях проникновенным видео, на котором солист и гитарист группы исполняют песню Prāta vētra, с которой те выступали на "Евровидении".
"Давайте вернемся в 2004 год! Андрей и Карлис поют песню My Star, с которой Prāta vētra выступала на "Евровидении". Но сегодня вечером мы споем на "Евровидении" нашу собственную песню Aijā. Шлем привет из Ливерпуля", - сказано в описании к видео.
Уже сообщалось, что вечером во вторник, 9 мая, в 22:00 ожидается первый полуфинал "Евровидения", где под четвертым номером выступят представители Латвии.
Напомним, в прошлом году уже в третий раз за почти 20 лет участия в "Евровидении" победила Украина. Победу одержала рэп-группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Из-за того, что невозможно было обеспечить безопасность участникам и гостям, "Евровидение-2023" состоится в британском Ливерпуле, но от имени Украины.
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