В Даугавпилсе задержан подозреваемый в нападении на представителей сообщества ЛГБТК+

Задержанный доставлен в изолятор временного содержания, в ближайшее время будет решаться вопрос о применении к нему меры пресечения в виде ареста. Мужчина уже ранее оказывался в поле зрения полиции в связи с преступлениями имущественного характера.

Как сообщалось, в связи с избиением на прошлой неделе представителей сообщества ЛГБТК+ в Даугавпилсе возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Курсите сообщила, что Государственная полиция также оценивает, имеет ли указанное уголовное преступление признаки преступления на почве ненависти.

Вечером 4 мая в Даугавпилсе были избиты два человека, возможно, за принадлежность к сообществу ЛГБТК+, сообщил ранее даугавпилсский портал Chayka. Нападение произошло после 22:00 на эстраде в Стропах. На молодых людей напали двое неизвестных.

Потерпевший Ливай Амарейн допускает, что был избит за принадлежность к сообществу ЛГБТК+. 28-летний мужчина получил более 20 ударов по голове. Инцидент произошел после организованного общиной пикета "Равнодушие убивает", участники которого выразили поддержку принятию Стамбульской конвенции.