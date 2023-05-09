Латвия шестой раз подряд пробует пробиться в финал "Евровидения"

9 мая в 22:00 в Ливерпуле начался 67-й песенный конкурс "Евровидение". Сегодня стартует первый полуфинал, в нем примут участие 15 стран. Они будут бороться за 10 мест в финале. Среди сегодняшних участков и Латвия.
Помимо Латвии сегодня еще участвуют: Азербайджан, Мальта, Израиль, Норвегия, Финляндия, Португалия, Хорватия, Молдова, Сербия, Ирландия, Чехия, Швейцария, Нидерланды и Швеция.
Латвию представляет группа Sudden Lights. Хотя у музыкантов в Латвии большая группа поклонников и многие знают их песни, но по прогнозам букмекеров, Латвия не сможет на этот раз выйти в финал. Тогда это произойдет уже шестой год подряд.
Присоединяйтесь к экранам мониторов и телевизоров, включайте LTV1 и следите, пройдет ли группа Sudden Lights в большой финал, который состоится 13 мая, примут участие в том числе страны-основательницы (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), а также Украина как страна - победительница конкурса.
Порядок выступлений в первом полуфинале "Евровидения-2023":
- Норвегия: Alessandra – Queen of Kings
- Мальта: The Busker – Dance (Our Own Party)
- Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava
- Латвия: Sudden Lights – Айя
- Португалия: Mimicat – Ai Coraçao
- Ирландия: Wild Youth – We Are One
- Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!
- Швейцария: Remo Forrer – Watergun
- Израиль: Noa Kirel – Unicorn
- Молдова: Паша Parfeni – Soarele si Luna
- Швеция: Loreen – Tattoo
- Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More
- Чехия: Vesna – My Sister's Crown
- Нидерланды: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight
- Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha
Напомним, что второй полуфинал пройдет 11 мая, и в нем выступят другие 16 стран: Армения, Бельгия, Австралия, Польша, Литва, Австрия, Словения, Кипр, Румыния, Эстония, Албания, Дания, Греция, Исландия, Грузия и Сан-Марино поборются за оставшиеся 10 мест в финале.
Букмекеры считают фаворитами этого года Швецию и Финландию.
Что известно о группе Sudden Lights?
Sudden Lights - это группа, основанная в 2012 году и исполняющая альтернативный рок.
Состав: Карлис Вартиньш (бас-гиатра), Мартиньш Матисс Земитис (ударные), Андрей Рейнис Зитманис (вокал), Карлис Матисс Зитманис (гитара).
Видео: Sudden Lights - Aijā
Основали группу Андрей Ренис Зитманис и Мартиньш Матисс Земитис, которые в те годы учились вместе в музыкальной школе. В 2014 году к ним присоединились другие участники.
Свою первую победу они одержали в 2015 году, когда выиграли в конкурсе школы Pirmā Plate. В качестве приза им подарили студийную запись песни. Так был выпущен их первый оригинальный трек Tik Savādi.
Дебютный альбом Priekšpilsētas вышел в 2017 году.
В него вошли 10 песен на латышском и английском языках. Композиции Priekšpilsētas valsis, Laikmets, Šajā sētas pusē и другие попали в ротации на радио.
Видео: Sudden Lights - Priekšpilsētas valsis
Sudden Lights не первый раз принимали участие в отборе на песенный конкурс "Евровидение".
Первая их попытка победить на Supernova была в 2018 году с песней Just Fine. К сожалению, они не смогли квалифицироваться в полуфинал, но жюри и LTV дали им второй шанс (wild card). Парни не только прошли в финал, но заняли там второе место.
Видео: Sudden Lights - Just Fine
Примечательным в биографии группы был тур по Латвии вместе с Prāta Vētra (Skārda bungu tūre, 2018).
Sudden Lights разогревали их на всех пяти концертах. Sudden Lights впервые выступали для такой большой аудитории, в том числе на Большой эстраде в Межапарке.
В 2019 году вышел второй альбом Vislabāk ir tur, kur manis nav. Продюсером диска был Янис Айшпурс.
В 2020 году Sudden Lights отправились в свой первый концертный тур по Латвии.
Они выступили в таких городах, как Лиепая, Алуксне, Валмиера. Заключительным концертом должно было стать шоу в Риге, но из-за пандемии Covid-19 и ограничений оно было отложено на неопределенное время.
Видео: Sudden Lights - Laternas
Галерея: Финал Supernova-2023
Ранее букмекеры делали ставку именно на Sudden Lights и на участницу Patrisha.
Таким образом, Sudden Lights получили возможность в мае представлять Латвию на международном конкурсе "Евровидение" в Ливерпуле.
В 2022 году "Евровидение" выиграли представители Украины Kalush Orchestra с песней "Стефанія", однако было решено доверить проведение конкурса в 2023 году Великобритании.
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