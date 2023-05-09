Латвия шестой раз подряд пробует пробиться в финал "Евровидения"

Напомним, что второй полуфинал пройдет 11 мая, и в нем выступят другие 16 стран: Армения, Бельгия, Австралия, Польша, Литва, Австрия, Словения, Кипр, Румыния, Эстония, Албания, Дания, Греция, Исландия, Грузия и Сан-Марино поборются за оставшиеся 10 мест в финале.

Букмекеры считают фаворитами этого года Швецию и Финландию.

Что известно о группе Sudden Lights?

Sudden Lights Фото: publicitātes

Sudden Lights - это группа, основанная в 2012 году и исполняющая альтернативный рок.

Состав: Карлис Вартиньш (бас-гиатра), Мартиньш Матисс Земитис (ударные), Андрей Рейнис Зитманис (вокал), Карлис Матисс Зитманис (гитара).

Видео: Sudden Lights - Aijā

Основали группу Андрей Ренис Зитманис и Мартиньш Матисс Земитис, которые в те годы учились вместе в музыкальной школе. В 2014 году к ним присоединились другие участники.

Свою первую победу они одержали в 2015 году, когда выиграли в конкурсе школы Pirmā Plate. В качестве приза им подарили студийную запись песни. Так был выпущен их первый оригинальный трек Tik Savādi.

Дебютный альбом Priekšpilsētas вышел в 2017 году.

В него вошли 10 песен на латышском и английском языках. Композиции Priekšpilsētas valsis, Laikmets, Šajā sētas pusē и другие попали в ротации на радио.

Видео: Sudden Lights - Priekšpilsētas valsis

Sudden Lights не первый раз принимали участие в отборе на песенный конкурс "Евровидение".