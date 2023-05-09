Таварс: избрание Пиленса президентом не означает падения правительства

Президентские выборы станут небольшим вызовом для коалиции, но не будут критическими ни для правительства, ни для его руководителя Кришьяниса Кариньша, подчеркнул он.

В этом контексте руководитель фракции ОС отметил, что в неофициальных беседах некоторые депутаты коалиции положительно отзываются о Пиленсе. ОС приглашает коалиционные партии встречаться с Пиленсом, чтобы узнать о стратегии его деятельности на посту президента.

Официально ОС планирует выдвинуть кандидатуру Пиленса в среду или четверг. Таварс скорее положительно, чем отрицательно оценивает шансы кандидата ОС на избрание, но в то же время воздерживается от конкретных прогнозов.

Руководитель фракции подчеркнул, что ОС выдвигает Пиленса на пост президента, чтобы способствовать экономическому росту Латвии, укреплению внутренней и внешней безопасности.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня до 13 мая можно выдвигать кандидатов на пост президента, а выборы президента пройдут 31 мая.

В настоящее время известно о двух кандидатах - ОС выдвинет в президенты Пиленса, а Национальное объединение - нынешнего президента Эгила Левитса, который также пользуется поддержкой крупнейшей коалиционной партии "Новое Единство".

Партия "Прогрессивные" планирует объявить своего кандидата в четверг, 11 мая, а Союз зеленых и крестьян еще не принял решения о выдвижении кандидата.