Эксперт: миф о величии России разрушен

Сейчас в публичном пространстве стало звучать меньше голосов, поддерживающих преступления России в Украине, но в то же время часть граждан Латвии, симпатизирующих Кремлю, стала еще более радикальной, считает руководитель Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс.
В своем Twitter Сартс написал, что советских памятников больше не нет, а миф о величии России разрушен. Празднования 9 мая, похоже, больше невозможны, а в публичной сфере стало меньше голосов, поддерживающих преступления России в Украине.
Видимое количество сторонников Кремля сократилось, но многие из тех, кто продолжает симпатизировать Кремлю, просто научились молчать. А дискуссии, которые еще год назад были видны в публичном пространстве, переместились на закрытые форумы.
В то же время некоторые сторонники Кремля стали еще более радикальными, следуя за российской пропагандой.
"То, что мы не чувствуем этого в нашем повседневном пузыре, не означает, что этого мнения не существует. Что делать?" - риторически спросил Янис Сартс.
Основным долгосрочным решением он считает систему образования, которая подразумевает не только латышский язык, но и точный по содержанию подход к истории и преподавание в школах системы ценностей общества. Также необходимо продолжать занимать жесткую позицию в отношении сторонников геноцида.
Победа Украины в этой войне также окажет крайне разрушительное воздействие на российское "королевство кривых зеркал", считает руководитель Центра передового опыта НАТО.
Напомним, что люди, которые в Латвии хотели отметить победу СССР во Второй мировой войне, 9 мая этого года в большом количестве собирались в различных памятных местах и местах военных захоронений. Люди несли цветы, однако нигде не было заметно столь масштабных скоплений, как это происходило обычно у советского памятника в Пардаугаве.
Завершился день немногочисленными салютами в разных частях Риги. В целом в связи с 9 мая начато 38 административных процессов и четыре уголовных процесса, сообщили порталу TVNET в Государственной полиции.
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