Видео ⟩ Агрессивный велосипедист не уступил дорогу автомобилю

Спешащие участники дорожного движения - обычное повседневное явление в любой стране, которое часто перерастает в жаркую перепалку, иногда даже в драку. Причиной таких действий во многих случаях является неспособность уступить дорогу. Водителю в Польше удалось снять на видеорегистратор спор на дороге.

Один велосипедист сильно разозлился и даже готов был грозить водителю кулаками. Правда, как сообщают польские СМИ, в этой ситуации виноват сам велосипедист, потому что он не уступил дорогу водителю, у которого была главная дорога. Водитель посигналил велосипедисту, но это еще больше разозлило велосипедиста, и он решил начать выяснять отношения с водителем посреди дороги.

Мужчина слез с велосипеда и оставил его посреди дороги, заблокировав движение. Он ехал с девушкой, о которой, видимо, забыл, потому что ему было важнее выяснить отношения с водителем. Девушка держала оба велосипеда и пыталась успокоить разгорячившегося велосипедиста.

Как сообщают польские СМИ, велосипедист якобы попросил водителя "сделать автомобильный сигнал еще громче".

Следует отметить, что происшествие могло закончиться гораздо более серьезными последствиями, если бы водитель вовремя не остановился. Агрессивный велосипедист мог попасть под колеса автомобиля.