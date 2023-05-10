ISW: Путин попытался сплотить лидеров СНГ

В этом году на парад в Москву приехали лидеры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Путин подчеркнул важность их участия в этом мероприятии и повторил шаблонную риторику Кремля о том, что Россия стремится к многополярному мировому порядку.

В своем выступлении на параде Путин также повторил существующие нарративы о подготовке к затяжной войне и вновь представил Россию как успешно противостоящую Западу.

В отличие от лидеров СНГ другие незападные государства давно отвергли попытки Кремля создать антизападную коалицию, в первую очередь это касается Китая, который все больше отдаляется от России, пишут эксперты.

ISW ранее оценивал, что деградация российской военной мощи в Украине, вероятно, сделала эти усилия еще менее привлекательными для других государств, а количество и состав военной техники на вчерашнем параде лишь подтвердили тезис о деградации российских вооруженных сил.