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ISW: Путин попытался сплотить лидеров СНГ

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7 мая 2023 года. Репетиция военного парада в Москве.
7 мая 2023 года. Репетиция военного парада в Москве. Фото: YURI KOCHETKOV/EPA

Президент России Владимир Путин попытался использовать 9 мая для того, чтобы сплотить партнеров по СНГ, многие из которых стремились уменьшить свою зависимость от Кремля с февраля 2022 года, пишет Русская служба BBC со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В этом году на парад в Москву приехали лидеры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Путин подчеркнул важность их участия в этом мероприятии и повторил шаблонную риторику Кремля о том, что Россия стремится к многополярному мировому порядку.

В своем выступлении на параде Путин также повторил существующие нарративы о подготовке к затяжной войне и вновь представил Россию как успешно противостоящую Западу.

В отличие от лидеров СНГ другие незападные государства давно отвергли попытки Кремля создать антизападную коалицию, в первую очередь это касается Китая, который все больше отдаляется от России, пишут эксперты.

ISW ранее оценивал, что деградация российской военной мощи в Украине, вероятно, сделала эти усилия еще менее привлекательными для других государств, а количество и состав военной техники на вчерашнем параде лишь подтвердили тезис о деградации российских вооруженных сил.

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