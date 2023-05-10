Sudden Lights: "Мы надеемся, что Латвия нами гордится!"

Представители Латвии, группа Sudden Lights, комментируют результаты первого полуфинала "Евровидения" этого года для портала TVNET. Напомним, это был шестой раз подряд, когда Латвия не вышла в финал.
Ранее стало известно, что коллектив Sudden Lights с песней Aijā не прошел в финал "Евровидения".
"Я бы оценил наше выступление как хорошее. Мы сделали все, что было в наших силах", - сказал в беседе с TVNET солист группы Андрейс Рейнис Зитманис.
"Что пошло не так - нам не повезло выйти в полуфинал. Было много фаворитов, крайне сильная борьба и мы это знали уже с самого начала. Так бывает в жизни - это конкурс, и не каждый может выиграть конкурс", - объясняет он.
На вопрос, что дало группе участие в конкурсе песни "Евровидение", Зитманис говорит: "Мы, безусловно, увезем с собой чрезвычайно большой опыт - мы видели выступления высокого уровня, высококлассных сотрудников здесь, за кулисами. Это был большой опыт и мы рады, что нам выпала честь испытать все это и представлять Латвию.
Мы надеемся, что Латвия нами гордится!"
Галерея: Sudden Lights на конкурсе "Евровидение"
В финал прошли 10 стран: Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.
Несмотря на то, что Sudden Lights не прошли в финал, группа получила положительные отзывы в латвийском Twitter. Кстати, букмекеры не давали положительных прогнозов на выход Латвии в финал. В Сети композицию группы и вовсе назвали "неформатом".
Галерея: первый полуфинал "Евровидения"
Второй полуфинал пройдет 11 мая, где выступят еще 16 стран: Армения, Бельгия, Австралия, Польша, Литва, Австрия, Словения, Кипр, Румыния, Эстония, Албания, Дания, Греция, Исландия, Грузия и Сан-Марино поборются за оставшиеся 10 мест в финале.
В гранд-финале, который состоится 13 мая, примут участие в том числе страны-основательницы (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), а также Украина как страна - победительница прошлогоднего конкурса.
"Евровидение-2023" проходит в Ливерпуле, в M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей. Сцену ранее открыли король Чарльз III и королева-консорт Камилла.
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