Sudden Lights: "Мы надеемся, что Латвия нами гордится!"

"Я бы оценил наше выступление как хорошее. Мы сделали все, что было в наших силах", - сказал в беседе с TVNET солист группы Андрейс Рейнис Зитманис.

"Что пошло не так - нам не повезло выйти в полуфинал. Было много фаворитов, крайне сильная борьба и мы это знали уже с самого начала. Так бывает в жизни - это конкурс, и не каждый может выиграть конкурс", - объясняет он.