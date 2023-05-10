Видео ⟩ Борьба за парковку в Пурвциемсе: на машину положили мокрую туалетную бумагу

Борьба за парковочное место во дворе многоквартирного дома в Пурвциемсе на улице Стайцелес продолжается. В начале апреля местная жительница Кристине пожаловалась на то, что некая женщина царапает чужие автомобили и бросает в них остатки еды, в том числе тухлые рыбьи головы.

Возможно, женщина считает, что у нее есть эксклюзивное место для парковки, и ей не нравится, когда там паркуется кто-то другой, считает Кристине.

Пару дней назад житель улицы Стайцелес выложил в социальной сети видео о новых "украшениях". Кристине с удивлением обнаружила, что это снова машина ее семьи.

Кристине ожидала, что полиция добьется чего-то в течение месяца, так как расследование было начато некоторое время назад. Местные жители обеспокоены тем, что они становятся посмешищем для всего района, так как женщина добивается своего, несмотря на свои грязные методы.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)