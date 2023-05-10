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СМИ: на параде рядом с Путиным сидели не ветераны, а бывшие чекисты

rus.tvnet.lv
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Фото: EPA/Scanpix

"Ветераны войны", сидевшие рядом с президентом России Владимиром Путиным на параде 9 мая, - бывшие чекисты, которые не принимали участие в боях Второй мировой войны, утверждает российское независимое издание "Агентство".

Как выяснили журналисты, во время парада справа от Путина сидел 98-летний Юрий Двойкин. В 1942 году он подал заявление в армию добровольцем, но на фронт не попал.

В 1944 году, после того как он окончил школу снайперов, его отправили в составе НКВД во Львовскую область "выполнять операции по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины", пишет издание.

С другой стороны от Путина сидел 88-летний Геннадий Зайцев, которому в конце Второй мировой войны было всего десять или одиннадцать лет.

Он был призван на военную службу в 1953 году, остался в армии и через шесть лет начал служить в КГБ. В 1968 году Зайцев участвовал в вводе советских войск в Чехословакию для подавления антисоветских протестов.

В свою очередь Министерство обороны Великобритании анализирует парад Победы, прошедший накануне в Москве на Красной площади. По их данным, парад наглядно показал, что российская армия испытывает трудности. 

Разведка утверждает, что в параде приняли участие более 8000 человек, но большинство их них - не регулярная армия, а представители вспомогательных военизированных формирований и курсанты.

Также экспертов удивило участие в параде единственного старого танка Т-34. Несмотря на большие потери техники в Украине, Россия наверняка могла выставить больше единиц. Но, возможно, власти воздержались от этого, опасаясь внутренней критики за неправильные приоритеты - будто ради парада они оттянули бронетехнику с поля боя.

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