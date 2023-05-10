СМИ: на параде рядом с Путиным сидели не ветераны, а бывшие чекисты

Как выяснили журналисты, во время парада справа от Путина сидел 98-летний Юрий Двойкин. В 1942 году он подал заявление в армию добровольцем, но на фронт не попал.

В 1944 году, после того как он окончил школу снайперов, его отправили в составе НКВД во Львовскую область "выполнять операции по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины", пишет издание.

Putin at the military parade in Moscow on May 9, 2023. On Putin's right - Yury Dvoikin, 98, who was too young to fight German Nazis, so his only combat experience in World War II was fighting Ukrainian nationalists on the de-occupied territory. On Putin's left - Gennady Zaitsev,… pic.twitter.com/6QZ1fVx0D8 — Konstantin Sonin (@k_sonin) May 9, 2023

С другой стороны от Путина сидел 88-летний Геннадий Зайцев, которому в конце Второй мировой войны было всего десять или одиннадцать лет.