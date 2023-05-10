СМИ: на параде рядом с Путиным сидели не ветераны, а бывшие чекисты

"Ветераны войны", сидевшие рядом с президентом России Владимиром Путиным на параде 9 мая, - бывшие чекисты, которые не принимали участие в боях Второй мировой войны, утверждает российское независимое издание "Агентство".
Как выяснили журналисты, во время парада справа от Путина сидел 98-летний Юрий Двойкин. В 1942 году он подал заявление в армию добровольцем, но на фронт не попал.
В 1944 году, после того как он окончил школу снайперов, его отправили в составе НКВД во Львовскую область "выполнять операции по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины", пишет издание.
Putin at the military parade in Moscow on May 9, 2023. On Putin's right - Yury Dvoikin, 98, who was too young to fight German Nazis, so his only combat experience in World War II was fighting Ukrainian nationalists on the de-occupied territory. On Putin's left - Gennady Zaitsev,… pic.twitter.com/6QZ1fVx0D8— Konstantin Sonin (@k_sonin) May 9, 2023
С другой стороны от Путина сидел 88-летний Геннадий Зайцев, которому в конце Второй мировой войны было всего десять или одиннадцать лет.
Он был призван на военную службу в 1953 году, остался в армии и через шесть лет начал служить в КГБ. В 1968 году Зайцев участвовал в вводе советских войск в Чехословакию для подавления антисоветских протестов.
В свою очередь Министерство обороны Великобритании анализирует парад Победы, прошедший накануне в Москве на Красной площади. По их данным, парад наглядно показал, что российская армия испытывает трудности.
Разведка утверждает, что в параде приняли участие более 8000 человек, но большинство их них - не регулярная армия, а представители вспомогательных военизированных формирований и курсанты.
Также экспертов удивило участие в параде единственного старого танка Т-34. Несмотря на большие потери техники в Украине, Россия наверняка могла выставить больше единиц. Но, возможно, власти воздержались от этого, опасаясь внутренней критики за неправильные приоритеты - будто ради парада они оттянули бронетехнику с поля боя.
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