СМИ: атака дронов на полигон под Воронежем; более 10 человек пострадали

Как сообщает Telegram-канал Baza, два дрона, начиненных взрывчаткой, подлетели к полигону и взорвались при падении. По предварительным данным, никто не погиб, ранения получили "около 14" военнослужащих. На месте работали десять бригад скорой помощи.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил факт атаки беспилотника, однако сообщил, что атака не увенчалась успехом. О пострадавших он ничего не сказал.

"Сегодня рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА. В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением. Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования. Реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности. Ситуацию держу на личном контроле", - написал Гусев в Telegram-канале.

Между тем в Минобороны России пока не прокомментировали информацию об ударе беспилотника в Воронеже.