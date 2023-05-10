Кариньш о выборах президента: неясно, сможет ли кто-то получить большинство голосов

В настоящее время неясно, сможет ли один из двух известных на данный момент кандидатов в президенты получить большинство голосов в Сейме, сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") после встречи с президентом Эгилом Левитсом.
Кариньш не исключил, что "Новое Единство" может выдвинуть своего кандидата. По словам премьера, развитие событий может быть динамичным. "Я со своей стороны сделаю все, чтобы вместе с партнерами по коалиции мы все-таки смогли договориться, решить этот вопрос и двигаться дальше", - сказал премьер.
Президент Эгил Левитс подчеркнул, что коалиция должна договориться о едином кандидате, так как в противном случае возникает ситуация, когда один партнер "создает блок" с политическими силами, не работающими в интересах Латвии.
"Я поддерживаю позицию, что мы должны попытаться договориться о едином кандидате. Два кандидата уже известны. Еще есть шанс договориться", - сказал президент.
Как сообщалось, "Объединенный список" (ОС) сегодня, 10 мая, выдвинул кандидатуру предпринимателя и основателя ОС Улдиса Пиленса на пост президента Латвии. Он стал первым кандидатом, официально выдвинутым на президентские выборы.
Кандидатов на пост президента можно выдвигать до 13 мая, а выборы пройдут 31 мая.
Национальное объединение ранее заявило о планах выдвижения на переизбрание нынешнего президента Эгила Левитса. Поддержку ему выразило и "Новое Единство", но сегодня один из лидеров партии, премьер-министр Кришьянис Кариньш, заявил, что в условиях, когда партии правящей коалиции не смогли договориться о едином кандидате, не исключено, что "Новое Единство" выдвинет своего кандидата.
По словам Кариньша, компромисс между партиями по этому вопросу еще "не созрел", и в таких условиях нельзя исключать, что у "Нового Единства" появится свой кандидат или же может быть поддержан кандидат партии "Прогрессивные", которого она еще не объявила.
"Могут быть разные сюрпризы. На данный момент я не могу ничего исключать", - сказал Кариньш.
Премьер отметил, что до окончания выдвижения кандидатов осталось меньше недели, но в политике это большой срок и могут произойти разные повороты.
Партия "Прогрессивные" планирует объявить своего кандидата в четверг, 11 мая, а Союз зеленых и крестьян еще не принял решение о выдвижении кандидата.
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