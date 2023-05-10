Кариньш о выборах президента: неясно, сможет ли кто-то получить большинство голосов

Кариньш не исключил, что "Новое Единство" может выдвинуть своего кандидата. По словам премьера, развитие событий может быть динамичным. "Я со своей стороны сделаю все, чтобы вместе с партнерами по коалиции мы все-таки смогли договориться, решить этот вопрос и двигаться дальше", - сказал премьер.

Президент Эгил Левитс подчеркнул, что коалиция должна договориться о едином кандидате, так как в противном случае возникает ситуация, когда один партнер "создает блок" с политическими силами, не работающими в интересах Латвии.

"Я поддерживаю позицию, что мы должны попытаться договориться о едином кандидате. Два кандидата уже известны. Еще есть шанс договориться", - сказал президент.

Как сообщалось, "Объединенный список" (ОС) сегодня, 10 мая, выдвинул кандидатуру предпринимателя и основателя ОС Улдиса Пиленса на пост президента Латвии. Он стал первым кандидатом, официально выдвинутым на президентские выборы.

Кандидатов на пост президента можно выдвигать до 13 мая, а выборы пройдут 31 мая.