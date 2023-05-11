Россия ожила на пороге эстонской Нарвы. Но вызвала лишь стыд

Похлопайте, если вам тоже хочется провалиться под землю от стыда...

Нарвитян собралось много - дети, подростки, целые семьи и пенсионеры. Несколько сотен человек вели себя достойно, подпевали тихо, хлопали осторожно. Может, потому, что согласны с позицией эстонского государства. Или потому, что на променаде дежурил эстонский спецназ.

К запрету на символику отнеслись серьезно, и единственным атрибутом праздника на нашей стороне реки были красные гвоздики. Я разглядывала людей и думала: почему вы здесь, стоя под вывешенным на стене Нарвского замка плакатом "Путин - военный преступник", принимаете непосредственное участие в концерте, организованном страной, которую во всем мире теперь называют агрессором?

Нарвитяне собрались на набережной, чтобы посмотреть на концерт в Ивангороде Фото: Jānis Laizāns

В своем желании понять истинные мотивы я подходила к людям, чтобы поговорить. Ответы на вопросы получала классические: деды воевали, помню, горжусь. Пожилые нарвитяне общаться не хотели - мол, просто мимо проходили, вот встали постоять.

Школьники на контакт шли охотно и свое присутствие объясняли так: родители с малых лет прививают им уважение к этому празднику, поэтому концерт в Ивангороде, рассчитанный и на нарвитян, не кажется им абсурдом. Нашлись ребята, которые высказали свое "фи" по поводу происходящего на той стороне реки, но таких было немного. Кажется те, кто считает российский праздник лицемерным фарсом, на променад в этот вечер не пришли.