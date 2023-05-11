Россия ожила на пороге эстонской Нарвы. Но вызвала лишь стыд

В этом году празднование 9 мая в российском Ивангороде превратилось в грандиозный показ национальной гордости, а к участию в самолюбовании призвали не только граждан России, но и своих ближайших соседей - нарвитян. Мнение журналиста из Нарвы Дианы Харламовой публикует Rus.Postimees.
Тонкий троллинг со стороны Российской Федерации превзошел себя: в приграничном Ивангороде к 9 мая срочно понадобилось вырубить деревья, кое-как положить асфальт и установить сцену, повернутую в сторону Нарвы, а также оплатить большой экран и выписать из Москвы самого Сосо Павлиашвили! Все для того, чтобы несчастные нарвитяне, которым власти якобы запретили всё и вся, имели шанс приобщиться к празднованию "Великого Дня победы".
Устроить показушный концерт с говорящим названием "Берега победы" горсовет Ивангорода решил еще в апреле и готовился заранее. Согласно российским источникам, такое решение было принято "на федеральном уровне". К концерту тщательно подготовились, учли все нюансы: вступительная мелодия прерывалась раза три, динамики нещадно фонили, а "минута молчания" была сокращена до 30 секунд - видимо, в России время течет иначе.
Праздничная программа, однако, была выполнена в лучших традициях российской пропаганды и "культа войны": прозвучали пафосные речи про мирное небо, российский гимн, песни "Катюша", "Смуглянка" и "Война народная". На той стороне не забывали о нарвитянах: их тоже поздравляли, периодически предлагали похлопать и даже отдельно исполнили песню для нарвского мэра. "Похлопайте Сосо Павлиашвили!", "Похлопайте, если считаете, что Россия - это самая великая страна в мире!"...
Похлопайте, если вам тоже хочется провалиться под землю от стыда...
Нарвитян собралось много - дети, подростки, целые семьи и пенсионеры. Несколько сотен человек вели себя достойно, подпевали тихо, хлопали осторожно. Может, потому, что согласны с позицией эстонского государства. Или потому, что на променаде дежурил эстонский спецназ.
К запрету на символику отнеслись серьезно, и единственным атрибутом праздника на нашей стороне реки были красные гвоздики. Я разглядывала людей и думала: почему вы здесь, стоя под вывешенным на стене Нарвского замка плакатом "Путин - военный преступник", принимаете непосредственное участие в концерте, организованном страной, которую во всем мире теперь называют агрессором?
В своем желании понять истинные мотивы я подходила к людям, чтобы поговорить. Ответы на вопросы получала классические: деды воевали, помню, горжусь. Пожилые нарвитяне общаться не хотели - мол, просто мимо проходили, вот встали постоять.
Школьники на контакт шли охотно и свое присутствие объясняли так: родители с малых лет прививают им уважение к этому празднику, поэтому концерт в Ивангороде, рассчитанный и на нарвитян, не кажется им абсурдом. Нашлись ребята, которые высказали свое "фи" по поводу происходящего на той стороне реки, но таких было немного. Кажется те, кто считает российский праздник лицемерным фарсом, на променад в этот вечер не пришли.
Публика не казалась агрессивной - я искренне верю, что все, кто пришел разделить с Россией "радость Дня победы", просто до сих пор не научились отделять зерна от плевел и не улавливают разницу между "победой" и "победобесием". Но, прогуливаясь по берегу реки Нарвы, я вдруг по-настоящему испугалась.
И вот почему: обычно молчаливый Ивангород внезапно ожил, Россия оказалась слишком близко, ее стало не только видно, но и слышно. Все происходящее вызывало у меня смешанные чувства горечи и стыда. А еще какого-то бессилия. Потому что, пока эстонские власти изо всех сил пытаются избавить жителей страны от нездоровой пропаганды, российские просто делают музыку погромче. И никто не может им это запретить.
Поймите меня правильно, нет ничего плохого в том, чтобы помнить погибших на войне. Помнить нужно. И хотя практика показывает, что уроки Второй мировой войны были выучены не всеми, забывать об этой страшной трагедии не стоит никогда. Но абсолютно ненормально романтизировать войну, устраивать в этот день пляски с бубнами и кричать о величии своей страны, предлагая поучаствовать в этом дурдоме своим ближайшим соседям. И в честь всего этого просить спеть Сосо Павлиашвили.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко надеется, что концерт "на два берега" отныне станет традицией на 9 мая. Я же надеюсь, что плохо положенный асфальт не переживет зиму и в следующем году сцену устанавливать будет не на чем и не на что.
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