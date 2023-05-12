Немцы на "Евровидении": Если конкурс фрик-шоу, то мы - фрики

Крис Хармс (Chris Harms): Нет, на нервы не действует, ведь мы понимаем, откуда такое сравнение. Если люди в основном слушают поп, редко соприкасаются с более жесткой музыкой, при этом думают о Германии и она им хоть немного нравится… Каждый знает Rammstein, и люди часто пытаются все разложить по полочкам, чтобы определить для себя, что есть что. Мы не звучим как Rammstein, да и не выглядим как они. Мы - две очень индивидуальные группы. Но если смотреть на нас со стороны, то… мы всё понимаем. И если такое сравнение кому-то помогает определиться, то пусть так и будет.