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Видео ⟩ Дочь Ольги Камбалы удивила своим умением петь

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no raidījuma "Slavenības. Bez filtra"

Старшая дочь Ольги Камбалы Лукерия не только модель, но и обладает еще одним талантом. Девушка опубликовала короткий видеоклип, демонстрирующий ее вокальные способности.

Пока Ольга Камбала с мужем находятся в экзотическом путешествии в Чили, ее дочери наслаждаются свободой в Риге. Старшую дочь Ольги Лукерию приехал навестить друг Валентин. Он рэпер, и, вдохновляемый младшей сестрой, демонстрирует свои навыки.

Как оказалось, Лукерия разместила в соцсетях видео своего пения. Валентин заметил, что у нее очень хороший голос. Молодой человек готов записать песню с Лукерией.

@lukerija

🫶🏼 fun fun

♬ original sound - lukeriakambala

Ранее Ольга Камбала рассказывала, что Лукерия начала модельную карьеру в возрасте 13 лет и работала в Тайване, Корее и Греции. Она дефилировала по подиуму, участвовала в фотосессиях.

Больше смотрите на 1188.lv.

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