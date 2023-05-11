Видео ⟩ Дочь Ольги Камбалы удивила своим умением петь

Пока Ольга Камбала с мужем находятся в экзотическом путешествии в Чили, ее дочери наслаждаются свободой в Риге. Старшую дочь Ольги Лукерию приехал навестить друг Валентин. Он рэпер, и, вдохновляемый младшей сестрой, демонстрирует свои навыки.

Как оказалось, Лукерия разместила в соцсетях видео своего пения. Валентин заметил, что у нее очень хороший голос. Молодой человек готов записать песню с Лукерией.

Ранее Ольга Камбала рассказывала, что Лукерия начала модельную карьеру в возрасте 13 лет и работала в Тайване, Корее и Греции. Она дефилировала по подиуму, участвовала в фотосессиях.



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