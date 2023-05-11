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Рената Литвинова везет в Ригу моноспектакль "Кактус"

rus.tvnet.lv
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Рената Литвинова
Рената Литвинова Фото: Кадр из видео

Живущая во Франции Рената Литвинова приезжает в Ригу со своей пьесой "Кактус". Кстати, премьера моноспектакля состоялась в прошлом году в Таллинне. 

Сама Рената Литвинова ранее прокомментировала свою пьесу так: 

"Эта пьеса была написана в полном отчаянии - счастливые люди вообще не склонны к творчеству. В первый раз я буду играть ее как моноспектакль, и в такой версии воспринимаю как генеральную репетицию, камерную и весьма интимную. Пьеса - монолог, обращение главной героини к кому-то реальному и одновременно воображаемому. Героиня (в пьесе ее зовут Она) любит, но кому-то покажется обезумевшей, - и зритель будет выбирать, что именно он в ней увидит. Я, автор, выбираю любовь как сказку, как чудо, дающее мне и моей героине всесилие - над всем и, в первую очередь, над жизнью.

Пьесу можно будет посмотреть 13 и 14 октября на сцене Латвийского национального театра. Представление начнется в 19:00. 

Билеты уже в продаже на сайте Biļešu paradīze. Цена за билеты на моноспектакль варьируется от 30 евро до 250 евро.

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