Рената Литвинова везет в Ригу моноспектакль "Кактус"

"Эта пьеса была написана в полном отчаянии - счастливые люди вообще не склонны к творчеству. В первый раз я буду играть ее как моноспектакль, и в такой версии воспринимаю как генеральную репетицию, камерную и весьма интимную. Пьеса - монолог, обращение главной героини к кому-то реальному и одновременно воображаемому. Героиня (в пьесе ее зовут Она) любит, но кому-то покажется обезумевшей, - и зритель будет выбирать, что именно он в ней увидит. Я, автор, выбираю любовь как сказку, как чудо, дающее мне и моей героине всесилие - над всем и, в первую очередь, над жизнью.