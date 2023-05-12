Артур Смольянинов включен в РФ в перечень террористов и экстремистов

Напомним, в начале 2023 года актер дал интервью изданию "Новая газета. Европа", где в том числе говорил о том, что если бы ему пришлось участвовать в войне, то он бы воевал на стороне Украины.



В интервью актер рассказал, что он активно развивает свою карьеру в Латвии: "Я встал на учет в местное киноагентство. Сходил на пробы в рекламу. Чего никогда в жизни не делал". Он не скрывает, что для него это вызов. "Сейчас я обыкновенный латвийский артист... Ну, или европейский, потому что это американо-английский кастинг и они ведать не ведают, кто такой Артур Смольянинов. Я тоже победил в себе империю", - подчеркнул он.