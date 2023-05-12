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Артур Смольянинов включен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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Артур Смольянинов
Артур Смольянинов Фото: Кадр из видео

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов актера Артура Смольянинова и бывшего внештатного советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, передает "Настоящее время".

Артур Смольянинов, покинувший Россию и осудивший войну, ранее был внесен в РФ в единый реестр "иностранных агентов". В начале января этого года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера из-за его интервью одному из западных СМИ, в котором Смольянинов "сделал ряд заявлений, направленных против России".

Напомним, в начале 2023 года актер дал интервью изданию "Новая газета. Европа", где в том числе говорил о том, что если бы ему пришлось участвовать в войне, то он бы воевал на стороне Украины.

В интервью актер рассказал, что он активно развивает свою карьеру в Латвии: "Я встал на учет в местное киноагентство. Сходил на пробы в рекламу. Чего никогда в жизни не делал". Он не скрывает, что для него это вызов. "Сейчас я обыкновенный латвийский артист... Ну, или европейский, потому что это американо-английский кастинг и они ведать не ведают, кто такой Артур Смольянинов. Я тоже победил в себе империю", - подчеркнул он.

В конце 2022 года Смольянинов также снялся в антивоенном клипе группы "Ногу свело!" вместе с Чулпан Хаматовой. Видео снимали в Риге. 

В октябре 2022 года в отношении Смольянинова в России завели административное дело по статье о "дискредитации" Вооруженных сил РФ.

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