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Пассажир круизного лайнера разместил в туалете скрытую камеру. На запись попали более 150 человек

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Пассажир круизного лайнера разместил в туалете скрытую камеру. На запись попали 150 человек
Пассажир круизного лайнера разместил в туалете скрытую камеру. На запись попали 150 человек Фото: Typo_cat/"Twitter"

Мужчине предъявлены серьезные обвинения после того, как сотрудники ФБР заявили, что он установил скрытую камеру в общественном туалете на круизном лайнере Royal Caribbean, которая засняла более 150 человек, включая детей, сообщают иностранные СМИ.

В связи с инцидентом был арестован пассажир корабля Джереми Фройас. Предполагаемый инцидент произошел на борту корабля Royal Caribbean’s Harmony of the Seas, который 29 апреля вышел в 7-дневный круиз к нескольким островам из Майами.

Пока судно находилось в нейтральных водах, пассажир установил скрытую камеру в общественном туалете.

Камеру разместили над дверью. 1 мая один из пассажиров заметил ее и сообщил об этом экипажу корабля, который конфисковал устройство.

Первые записи показали, как мужчина скрывает камеру и регулирует угол, чтобы в поле зрения устройства попал туалет. На видеоматериалы попали более 150 человек, в том числе не менее 40 детей в возрасте от 4 до 5 лет. Дети в туалете снимали купальники и переодевались.

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