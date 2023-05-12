Пассажир круизного лайнера разместил в туалете скрытую камеру. На запись попали более 150 человек

В связи с инцидентом был арестован пассажир корабля Джереми Фройас. Предполагаемый инцидент произошел на борту корабля Royal Caribbean’s Harmony of the Seas, который 29 апреля вышел в 7-дневный круиз к нескольким островам из Майами.

Пока судно находилось в нейтральных водах, пассажир установил скрытую камеру в общественном туалете.

Read FBI affidavit: https://t.co/IITImuy38Y - secret WiFI camera installation by Jeremy Froias on #cruise & charges of voyeurism & attempted possession of child exploitation material involving "more than 150 individuals, including at least 40 minors, some as young as 4 or 5." pic.twitter.com/Ozjj7i6yu6 — James (Jim) Walker (@CruiseLaw) May 9, 2023

Камеру разместили над дверью. 1 мая один из пассажиров заметил ее и сообщил об этом экипажу корабля, который конфисковал устройство.

Первые записи показали, как мужчина скрывает камеру и регулирует угол, чтобы в поле зрения устройства попал туалет. На видеоматериалы попали более 150 человек, в том числе не менее 40 детей в возрасте от 4 до 5 лет. Дети в туалете снимали купальники и переодевались.