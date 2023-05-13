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Лайма Вайкуле: "Я не против русских. Не против России"

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Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле Фото: Кадр из видео

Во время еженедельного эфира на YouTube-канале "И грянул Грэм" латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала журналисту Вадиму Радионову о своем отношении к русским, России и празднованию 9 мая. 

О чем Лайма Вайкуле часто говорит?

"На русском языке мне пишут непонятно откуда. Надеюсь, не из Латвии. Хотя не уверена", - заметила звезда. Она указала, что люди понимают то, что она им говорит:

"Я говорю, что нельзя убивать. Дело не в национальности! Я же говорю по-русски, специально. Я могу по-латышски, могу не так хорошо, но по-английски, чтобы люди меня понимали. 

Я не против русских. Не против России. Я против агрессии, против войны. Против того, что убивают украинцев, рядом живущих соседей. Не понятно?

О памятнике в Пардаугаве и 9 мая

Лайма Вайкуле объяснила, что она не против памяти о людях, которые отдали свои жизни: "Я против раздора в Латвии между русскоговорящими и латышами. Я хочу жить в мире. Почему это плохо?".

"Почему меня надо осуждать?... Я против воинственных парадов!" - подчеркнула знаменитость, добавив, что ее отец воевал. Украина тоже воевала в 1941 году, там люди тоже отдавали свои жизни. Лайма Вайкуле подчеркнула, что она за то, чтобы память оставалась, но надо об этом помнить достойно. 

Артистка вспомнила, что о войне рассказывал ей ее отец. У них в семье не было принято отмечать этот праздник. Она не понимает, как можно радоваться под страшные рассказы о войне. У них в семье это был день скорби. 

"Я очень понимаю Украину", - добавляет Лайма Вайкуле.
"У вас все хорошо, а в Украине война... Но вы напали!" - подытоживает артистка свое обращение к правительству России.

Видео: Интервью с Лаймой Вайкуле

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