Лайма Вайкуле: "Я не против русских. Не против России"

О чем Лайма Вайкуле часто говорит?

"На русском языке мне пишут непонятно откуда. Надеюсь, не из Латвии. Хотя не уверена", - заметила звезда. Она указала, что люди понимают то, что она им говорит:

"Я говорю, что нельзя убивать. Дело не в национальности! Я же говорю по-русски, специально. Я могу по-латышски, могу не так хорошо, но по-английски, чтобы люди меня понимали.

Я не против русских. Не против России. Я против агрессии, против войны. Против того, что убивают украинцев, рядом живущих соседей. Не понятно?

О памятнике в Пардаугаве и 9 мая

Лайма Вайкуле объяснила, что она не против памяти о людях, которые отдали свои жизни: "Я против раздора в Латвии между русскоговорящими и латышами. Я хочу жить в мире. Почему это плохо?".

"Почему меня надо осуждать?... Я против воинственных парадов!" - подчеркнула знаменитость, добавив, что ее отец воевал. Украина тоже воевала в 1941 году, там люди тоже отдавали свои жизни. Лайма Вайкуле подчеркнула, что она за то, чтобы память оставалась, но надо об этом помнить достойно.

Артистка вспомнила, что о войне рассказывал ей ее отец. У них в семье не было принято отмечать этот праздник. Она не понимает, как можно радоваться под страшные рассказы о войне. У них в семье это был день скорби.



"Я очень понимаю Украину", - добавляет Лайма Вайкуле.

"У вас все хорошо, а в Украине война... Но вы напали!" - подытоживает артистка свое обращение к правительству России.

Видео: Интервью с Лаймой Вайкуле