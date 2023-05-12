Для уголовного преследования Америкса и Ушакова потребуется решение ЕП

По запросу компетентного государственного органа о снятии депутатского иммунитета председатель Европарламента уведомляет об этом пленум и передает запрос на рассмотрение юридического комитета.

Комитет может запросить любую информацию или разъяснения, которые он сочтет необходимыми. Члену Европарламента предоставляется возможность высказаться, он также может представить документы или другие письменные доказательства.

Комитет за закрытыми дверями принимает рекомендацию одобрить или отклонить запрос, то есть отказаться от иммунитета или защитить его. На следующем пленарном заседании после принятия решения в комитете Европарламент принимает решение простым большинством голосов. После голосования председатель Европарламента немедленно уведомляет соответствующего депутата Европарламента и компетентный орган соответствующего государства-члена.

После снятия иммунитета депутат Европарламента сохраняет свое место в Европарламенте, поскольку полномочия предоставляются государством и не могут быть отняты каким-либо другим учреждением. Кроме того, снятие иммунитета с депутата не означает признания его виновности, а только позволяет национальным судебным органам вести расследование или судебное разбирательство.