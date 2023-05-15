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ВИДЕО ⟩ CSDD проверила техническое состояние автомобилей на дорогах

rus.tvnet.lv
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Проверка автомобилей
Проверка автомобилей Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) совместно с полицией возобновила проверки технического состояния автомобилей на дорогах, сообщает программа Degpunktā.

Превышение уровня шума, запрещенная тонировка и другие изменения - в среду, 10 мая, несколько владельцев автомобилей и мотоциклов были вынуждены расстаться с наклейками техосмотра. Это связано с тем, что в Рижском мотормузее CSDD разместила пункт проверки технического состояния автомобилей.

Пункт проверки был стационарным, а по Межциемсу передвигались четыре экипажа полиции, в том числе три мотоцикла. Сотрудники правоохранительных органов сопровождали все подозрительные автомобили к пункту проверки.

В течение первого часа было замечено шесть подозрительных автомобилей, у двух из которых техосмотр был признан недействительным, а взамен выдано временное разрешение на движение.

Подробнее в сюжете Degpunktā (на латышском языке)

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