ВИДЕО ⟩ CSDD проверила техническое состояние автомобилей на дорогах

Превышение уровня шума, запрещенная тонировка и другие изменения - в среду, 10 мая, несколько владельцев автомобилей и мотоциклов были вынуждены расстаться с наклейками техосмотра. Это связано с тем, что в Рижском мотормузее CSDD разместила пункт проверки технического состояния автомобилей.

Пункт проверки был стационарным, а по Межциемсу передвигались четыре экипажа полиции, в том числе три мотоцикла. Сотрудники правоохранительных органов сопровождали все подозрительные автомобили к пункту проверки.

В течение первого часа было замечено шесть подозрительных автомобилей, у двух из которых техосмотр был признан недействительным, а взамен выдано временное разрешение на движение.

Подробнее в сюжете Degpunktā (на латышском языке)