ВИДЕО ⟩ CSDD проверила техническое состояние автомобилей на дорогах

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) совместно с полицией возобновила проверки технического состояния автомобилей на дорогах, сообщает программа Degpunktā.
Превышение уровня шума, запрещенная тонировка и другие изменения - в среду, 10 мая, несколько владельцев автомобилей и мотоциклов были вынуждены расстаться с наклейками техосмотра. Это связано с тем, что в Рижском мотормузее CSDD разместила пункт проверки технического состояния автомобилей.
Пункт проверки был стационарным, а по Межциемсу передвигались четыре экипажа полиции, в том числе три мотоцикла. Сотрудники правоохранительных органов сопровождали все подозрительные автомобили к пункту проверки.
В течение первого часа было замечено шесть подозрительных автомобилей, у двух из которых техосмотр был признан недействительным, а взамен выдано временное разрешение на движение.
Подробнее в сюжете Degpunktā (на латышском языке)
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