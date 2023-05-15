Подросток спас 8-летнюю сестру от похитителя при помощи рогатки

Согласно официальной информации, 8-летняя девочка находилась во дворе дома. Внезапно некий 17-летний парень вышел из леса, схватил ее и закрыл ей рот.

Девочке удалось сбежать от нападавшего, поскольку ее старший брат ранил его при помощи рогатки.

Подозреваемый был найден прячущимся на автозаправочной станции с заметными травмами головы и груди.

17-летний подросток был обвинен в попытке похищения и совращении детей и заключен в тюрьму.