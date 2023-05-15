В рамках Laima Rendezvous Jurmala Лайма Вайкуле даст сольный концерт

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О Laima Rendezvous Jurmala

Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala проводится в концертном зале "Дзинтари" с 2015 года и является одним из самых масштабных музыкальных событий в культурной жизни Латвии. Каждый раз фестиваль собирает на своей сцене известных музыкантов и перспективных новых исполнителей поп-, рок-, джазовой и классической музыки из Европы, Средней Азии и Америки.

Ежегодно фестиваль смотрят более 100 миллионов зрителей: его транслируют телеканалы и интернет-каналы Латвии, Литвы, Эстонии, Израиля, Казахстана, Украины, Грузии, Армении, Германии, США, Канады, Австралии и других стран.

Участниками фестиваля в разные годы были Крис Норман, Монс Сельмерлев, Кристине Ополайс, Ксения Сидорова, Бионди, Томас Невергрин, Уку Сувисте, Ноа, Нани Брегвадзе, Эдита Пьеха, Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Вера Брежнева, А'Студио и другие, вместе - более 150 известных артистов и исполнителей.