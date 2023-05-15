В рамках Laima Rendezvous Jurmala Лайма Вайкуле даст сольный концерт

29 июля в концертном зале "Дзинтари" Лайма Вайкуле даст долгожданный сольный концерт в рамках своего Laima Rendezvous Jurmala. Это будет особое соло, так как ни на одном из пяти предыдущих фестивалей такого концерта не было.
Концерт порадует зрителей живым звуком, сопровождением оркестра и, как обычно, выступление Лаймы Вайкуле будет сопровождается выступлениями украинского балета Freedom.
"Я в невероятном предвкушении, так как в рамках своего фестиваля я ни разу не давала сольный концерт. Для меня всегда важно выделить гостей, но каждый год я получала коментарии, что недостаточно выступаю сама. В этом году я, наконец, решила выполнить просьбу многих моих поклонников и показать лучшее, из того, что я когда - либо пела. Вместе со мной выступят несколько известных и давно любимых артистов из Латвии и, конечно же, гости фестиваля, а зрители получат возможность услышать любимые песни в нашем исполнении. Также приглашаю всех на замечательный концерт балета Freedom 26 июля, который откроет наш фестиваль неповторимым танцевальным шоу "Будуар". И теперь я готова представить вам первую часть участников фестиваля - Семёна Слепакова, Нино Катамадзе, Андрея Макаревича, проект SunStroke, Dagamba. Остальных мы раскроем совсем скоро, так что следите за новостями!", - сказала Лайма Вайкуле.
Сольный концерт Лаймы Вайкуле станет частью фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, который пройдет в концертном зале "Дзинтари" с 26 по 30 июля. Хедлайнером фестиваля в этом году стала Танита Тикарам - британско-немецкая поп/фолк певица и автор песен, известная такими хитами, как Twist in my Sobriety и Good Tradition.
Билеты в кассах Biļešu Serviss и на сайте biļešuserviss.lv.
Галерея: Laima Rendezvous Jurmala (2019)
О Laima Rendezvous Jurmala
Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala проводится в концертном зале "Дзинтари" с 2015 года и является одним из самых масштабных музыкальных событий в культурной жизни Латвии. Каждый раз фестиваль собирает на своей сцене известных музыкантов и перспективных новых исполнителей поп-, рок-, джазовой и классической музыки из Европы, Средней Азии и Америки.
Ежегодно фестиваль смотрят более 100 миллионов зрителей: его транслируют телеканалы и интернет-каналы Латвии, Литвы, Эстонии, Израиля, Казахстана, Украины, Грузии, Армении, Германии, США, Канады, Австралии и других стран.
Участниками фестиваля в разные годы были Крис Норман, Монс Сельмерлев, Кристине Ополайс, Ксения Сидорова, Бионди, Томас Невергрин, Уку Сувисте, Ноа, Нани Брегвадзе, Эдита Пьеха, Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Вера Брежнева, А'Студио и другие, вместе - более 150 известных артистов и исполнителей.
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