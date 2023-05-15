"Египетские ночи" в Риге: новая постановка Нью-Йоркского Театра поэзии

29-го мая в 19.00 в Малой Гильдии (ул. Амату 5) состоится премьера музыкально-литературной постановки Театра поэзии и музыки Рустема Галича (Нью-Йорк) "Египетские ночи" по одноименной незаконченной повести А.С. Пушкина. Событие приурочено к 150-летию другого великого поэта - Валерия Брюсова, который спустя почти 80 лет дописал это произведение. В спектакле прозвучат оба текста "Египетских ночей" в переплетении с изысканным музыкальным сопровождением.
В постановке принимают участие мастер художественного слова, известный актер, режиссер Рустем Галич, скрипач-виртуоз Алексей Колесников и известная в Латвии органистка и пианистка Ингуна Гринберга.
В этот раз Рустем Галич обратился к одному из самых загадочных произведений Пушкина, которое осталось незаконченным и было издано лишь после смерти поэта. Это единственное произведение Пушкина, где проза тесно переплетается с поэзией. В основе сюжета повести — выступления итальянского поэта-импровизатора, которые организовывает для него молодой и успешный поэт Чарский. Путем жребия для поэтической импровизации итальянцу достается тема "Клеопатра и ее любовники".
"Нет темы, которой бы не коснулся Пушкин, - рассказывает актер, режиссер Рустем Галич. - И в минуту сомнения, трудностей, разочарования, именно у Пушкина мы находим ответы на свои вопросы, или хотя бы сочувствующий намек на правильное отношение к происходящему. Читаешь то или иное его произведение или его письма, и думаешь, ну, если уж у Пушкина так было, что уж говорить про нас. И, вроде как, легче становится. Сейчас добрые чувства – самый дефицитный, если можно так выразиться, товар на ярмарке людского тщеславия, в которой нам приходится жить. И чем жестче век, тем больше нужно слов, призывающих к добру и милосердию. И в этом смысле Пушкин был, есть и навсегда останется незыблемым пророком всех времен и народов".
Музыкальный ряд спектакля будет основан на импровизации, которую представят два потрясающих музыканта - Алексей Колесников и Ингуна Гринберга. Выбор этих музыкантов для этой программы совершенно не случаен. За плечами у творческого коллектива уже не одна совместная работа. "Меня всегда поражала в этих музыкантах их удивительная способность импровизировать, - комментирует Рустем Галич.- То удивление, которое испытывает Чарский перед итальянским импровизатором в "Египетских ночах", постоянно присутствует и в наших счастливых творческих встречах и в частности во мне, когда вижу и слышу музыку, которая рождается у меня на глазах в творческом тандеме Алексея и Ингуны".
В этом произведении Пушкин соединил сразу несколько волновавших его тем: размышления и о природе творчества и вдохновения, об отношениях поэта и толпы, скуки – как предела человеческих чувств, о невозможности человека выйти за предел, предначертанный судьбой и многое другое. Многие пушкинисты стремились разгадать конечный замысел великого поэта и предлагали свои вариации продолжения произведения. Так Валерием Брюсовым в 1914-1916 годах. была написана одноименная поэма, в которой он попытался завершить сюжетную линию, намеченную Пушкиным. Брюсов закончил пушкинскую поэму с удивительным тактом. Получилась история о с любви, о мучительстве, о смерти, о том, как трое гибнут по велению царицы.
Рустем Галич
Постановщик всемирно известных спектаклей и мюзиклов по тематике русской классической литературы, актер, режиссер, журналист, продюсер. Живет и работает в Нью-Йорке, США. В репертуаре Театра Рустема Галича более 10 поэтическо-музыкальных концертных программ и спектаклей, с которыми он гастролирует по всему миру, популяризируя жанр художественного чтения.
Алексей Колесников
Скрипач-виртуоз, блестящий импровизатор, лауреат международных конкурсов, участник многих музыкальных проектов и постановок, а также сольных концертов. Автор и исполнитель в программе дуэта с фортепиано "Музыкальные орнаменты".
Ингуна Гринберга
Пианистка и органистка, участвовала во всех латвийских проектах Рустема Галича и во многих зарубежных. Ей приписывают способность подниматься над обыденностью и открывать души людей. Ингуна -- страстная путешественница, побывала в более чем девяноста странах. Она встречалась с Нельсоном Манделой и Ясиром Арафатом. Музыка для нее - это дыхание, это она сама, ее близкие и люди, которых она встречает на своем пути. Музыка для нее повсюду.
Организатор мероприятия - Международный центр талантов Галины Полторак.
Билеты: www.bilesuserviss.lv
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