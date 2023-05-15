"Египетские ночи" в Риге: новая постановка Нью-Йоркского Театра поэзии

Музыкальный ряд спектакля будет основан на импровизации, которую представят два потрясающих музыканта - Алексей Колесников и Ингуна Гринберга. Выбор этих музыкантов для этой программы совершенно не случаен. За плечами у творческого коллектива уже не одна совместная работа. "Меня всегда поражала в этих музыкантах их удивительная способность импровизировать, - комментирует Рустем Галич.- То удивление, которое испытывает Чарский перед итальянским импровизатором в "Египетских ночах", постоянно присутствует и в наших счастливых творческих встречах и в частности во мне, когда вижу и слышу музыку, которая рождается у меня на глазах в творческом тандеме Алексея и Ингуны".

В этом произведении Пушкин соединил сразу несколько волновавших его тем: размышления и о природе творчества и вдохновения, об отношениях поэта и толпы, скуки – как предела человеческих чувств, о невозможности человека выйти за предел, предначертанный судьбой и многое другое. Многие пушкинисты стремились разгадать конечный замысел великого поэта и предлагали свои вариации продолжения произведения. Так Валерием Брюсовым в 1914-1916 годах. была написана одноименная поэма, в которой он попытался завершить сюжетную линию, намеченную Пушкиным. Брюсов закончил пушкинскую поэму с удивительным тактом. Получилась история о с любви, о мучительстве, о смерти, о том, как трое гибнут по велению царицы.

Рустем Галич

Постановщик всемирно известных спектаклей и мюзиклов по тематике русской классической литературы, актер, режиссер, журналист, продюсер. Живет и работает в Нью-Йорке, США. В репертуаре Театра Рустема Галича более 10 поэтическо-музыкальных концертных программ и спектаклей, с которыми он гастролирует по всему миру, популяризируя жанр художественного чтения.

Алексей Колесников

Скрипач-виртуоз, блестящий импровизатор, лауреат международных конкурсов, участник многих музыкальных проектов и постановок, а также сольных концертов. Автор и исполнитель в программе дуэта с фортепиано "Музыкальные орнаменты".

Ингуна Гринберга

Пианистка и органистка, участвовала во всех латвийских проектах Рустема Галича и во многих зарубежных. Ей приписывают способность подниматься над обыденностью и открывать души людей. Ингуна -- страстная путешественница, побывала в более чем девяноста странах. Она встречалась с Нельсоном Манделой и Ясиром Арафатом. Музыка для нее - это дыхание, это она сама, ее близкие и люди, которых она встречает на своем пути. Музыка для нее повсюду.

Организатор мероприятия - Международный центр талантов Галины Полторак.