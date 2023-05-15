СМИ: Кремль запретил чиновникам увольняться во время войны

Издание сообщает, что желание уйти с поста в Кремле расценивают как предательство, поэтому перед чиновниками поставили задачу "демонстрации единства".

"Мне известно о как минимум двух случаях, когда губернаторы пытались уйти со своих постов, но в УВП [управлении внутренней политики] им не просто запретили, а намекнули на уголовные дела", - заявил на условиях анонимности источник, которого расследователи называют бывшим сотрудником ФСБ.

Второй источник проекта сказал, что "желающих уйти после начала войны много. Если все уйдут, будет потеряно управление". После чего добавил, что если уйдут все, кто хочет, то будет потеряно управление.

Правда, "Медуза" сообщает, что из запрета на увольнение бывают исключения - например, по состоянию здоровья или в связи с коррупцией.