Фото ⟩ Лукашенко появился на публике впервые с 9 мая

Как сказано в публикации, Лукашенко "заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне".

"Мероприятие начинается прямо сейчас", - также сказано в публикации в Telegram-канале. Запись снабжена фотографией Лукашенко в военной форме.

Это первое публичное появление Лукашенко с 9 мая, когда СМИ обратили внимание, что он выглядит не очень здоровым. Лукашенко не смог пройти триста метров по Красной площади и воспользовался для этого электромобилем. Он также не остался на неформальный завтрак приехавших в Москву глав нескольких постсоветских стран. Затем он появился в Минске, где не стал произносить речь на военном параде.

В выходные глава Беларуси пропустил другой важный праздник - день государственной символики, хотя раньше всегда выступал на нем.

Единственным, кто за эти дни хоть что-то сказал о состоянии Лукашенко, стал депутат Госдумы РФ Константин Затулин. По его словам, "ничего сверхъестественного" с Лукашенко не происходит, и он нуждается в "определенном отдыхе".