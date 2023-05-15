Скончалась актриса Нового Рижского театра Регина Разума

"Регина Разума была одним из главных лиц JRT с 1993 года. Фактически, история JRT с самого начала немыслима без этой актрисы", - сообщил основатель и художественный руководитель театра Алвис Херманис.

"Уже в первых постановках JRT ("Маркиза де Сад", "Портрет Дориана Грея", "Чайка" и др.) Регина Разума была актрисой, оказавшей большое влияние на появление нового театрального языка, который сделал JRT уникальным и особенным. Все эти годы она служила театру в самом буквальном смысле этого слова, и ее уникальная актерская природа вдохновила многих режиссеров.

Регина Разума уже вошла в историю латвийского театра, потому что она - такая единственная. До нее таких не было и не будет в будущем", - сказано в сообщении театра.

JRT выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и поклонникам таланта актрисы.

Прощание с Региной Разумой состоится в понедельник, 22 мая, с 13:00 до 14:00 в Малом зале JRT, на улице Миера 58а.