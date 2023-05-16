В Литве увеличен штраф за открытую емкость с алкоголем в автомобиле

Употребление алкогольной продукции, а также хранение или перевозка в алкоголя в открытой упаковке в автомобиле будет наказываться штрафом в размере от 40 до 100 евро, а за повторное нарушение - от 100 до 140 евро.

Алкоголь в открытой таре может находиться в автомобиле только в том случае, если он отделен от места водителя.

Запрет на провоз открытой упаковки алкоголя в салоне автомобиля в Литве действует с 2009 года, но до сих пор штраф составлял всего 10-12 евро. Кроме того, полиция останавливала только водителей, которые распивали за рулем, и наказывала их за вождение в нетрезвом виде.

Кроме того, с 1 мая в Литве действуют поправки к правилам дорожного движения, которые разрешают водителю разговаривать по мобильному телефону только в трех случаях.

Во-первых, разрешается разговаривать по телефону, держа его в руке, в стоящем автомобиле, но это не распространяется на временные остановки, например, на красный свет, пешеходный переход или в время в пробке.

Во-вторых, по телефону можно разговаривать, если он включен на громкий режим и находится в специальном держателе.

В-третьих, в режиме громкой связи с помощью устройства громкой связи, установленного на руле, на мультимедийной системе или иным образом.

Нарушение этих правил карается штрафом от 60 до 90 евро, а при повторном нарушении водитель лишается прав на три месяца.