Что представительница Швеции Loreen получила после победы?

На 67-м международном песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Ливерпуле, победу одержала представительница Швеции Лорин (Loreen) с песней Tattoo. Певица завоевала уникальный титул - она единственная женщина, дважды выигравшая этот конкурс. Что она получит за победу?
Интересно, что получают победители? Каждый год ответ удивляет всех!
Прежде всего следует отметить, что победитель не получает ни денежного приза, ни эксклюзивного контракта ни с одной из звукозаписывающих компаний.
Единственная материальная вещь, которую получает победитель - это статуэтка в виде микрофона.
Какой смысл участвовать в конкурсе, если ничего за это не получишь? Этот вопрос возникает каждый год, когда люди узнают, что денежные призы не присуждаются.
Во-первых, участие в "Евровидении" уже открывает перед артистом прекрасную возможность обрести поклонников по всему миру, учитывая, что "Евровидение" смотрит огромное количество людей по всему миру.
Во-вторых, узнаваемость, которую приносит "Евровидение", может открыть двери для многих артистов в индустрии. Например, группа Måneskin выиграла "Евровидение" в 2021 году и за несколько дней прославилась на весь мир. Они не только гастролировали по США, но и появлялись на различных американских ток-шоу. Кстати, в Риге Måneskin выступят уже 18 мая.
В-третьих, сама победа на "Евровидении" означает, что страна, которую представляет победитель, получит право на проведение конкурса в следующем году. Это значит, что "Евровидение" вернется в Швецию в седьмой раз.
Напомним, что это уже вторая победа на "Евровидении" для 39-летней Лорин. В 2012 году она победила с песней Euphoria.
До сих пор только Джонни Логан из Ирландии дважды побеждал на "Евровидении" - в 1980 и 1987 годах. На данный момент семь побед на конкурсе "Евровидение" только у Швеции и Ирландии.
На втором месте с 526 баллами в этом году остался представитель Финляндии Käärijä, а на третьем - Ноа Кирел (Noa Kirel) из Израиля с песней Unicorn (362 балла).
Галерея: Финал "Евровидения-2023"
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