Концерт Måneskin в Межапарке. Что нужно знать?

В четверг, 18 мая, состоится первый большой оупен-эй концерт этого лета, когда на сцену Большой эстрады Межапарка выйдет сенсационная итальянская группа Måneskin. В Риге коллектив выступит в рамках своего концертного тура Loud Kids Tour '23. Концерт в Риге - предпоследний в этом туре, а также единственный под открытым небом.
Билеты еще можно приобрести на www.bilesuserviss.lv и во всех торговых точках Biļešu Serviss.
18 мая входы на территорию концерта будут открыты с 18:00, но Måneskin выйдут на сцену в 21:00. На территории эстрады можно будет перекусить и купить прохладительные напитки, а поклонники смогут приобрести официальные сувениры группы Måneskin. Мобильные операторы обещают отличное интернет-покрытие, которое необходимо в том числе и для безналичной оплаты, но организаторы все же рекомендуют взять с собой наличные.
Несмотря на время выступления Måneskin, организаторы концерта просят зрителей не откладывать свое прибытие на место мероприятия до последней минуты, так как проверка безопасности, билетов и личных вещей займет время, а на входах могут образоваться очереди. Всего ожидается около двадцати тысяч слушателей, из них более 5 тысяч иностранных гостей.
Как лучше добраться до места мероприятия?
Организаторы концерта призывают до Большой эстрады Межапарка по возможности добираться пешком или приезжать на общественном транспорте. Для удобства зрителей на концерт Måneskin Rīgas satiksme предоставляет специально выделенный общественный транспорт. В Межапарк начиная с 17:00 автобусы с интервалом около четырех минут будут отправляться с остановки Tērbatas iela (возле здания Oкружного суда). Далее автобусы последуют по улице Бривибас, останавливаясь на всех остановках до Г. Земгала гатве. Затем автобус повернет на Г. Земгала гатве, остановится на остановке VEF Kultūras pils и уже без остановок продолжит движение по проспекту Виестура до территории Межапарка.
После концерта от остановки в Межапарке автобусы без остановок будут курсировать по проспекту Виестура до остановки VEF на улице Бривибас, и далее со всеми остановками на улице Бривибас до Эспланады.
Из центра столицы на концерт также легко добраться на пассажирском поезде в направлении Рига - Саулкрасты или Рига - Скулте до станции Mangaļi.
Важная информация для тех, кто будет добираться до Большой эстрады Межапарка на арендованных электросамокатах: только в день концерта, 18 мая, будет разрешено парковать их на улочке напротив проспекта Межа - от Meža parka noma до Ufogolf, где они будут контролироваться представителями соответствующих арендных фирм.
Вы также можете поехать на концерт на велосипеде и припарковать его на общественных велосипедных стоянках в Межапарке. Плата за парковку велосипедов не взимается.
Напоминаем, что 19 мая всем посетителям концерта Måneskin предоставляется отличный бонус - возможность с билетом бесплатно посетить Loud Kids Party в квартале улицы Таллинас, где выступят электронная инди-группа Bel Tempo и одни из самых ярких исполнительниц отечественной эстрады - Grēta и Patrisha. Вечеринка в квартале улицы Таллинас начнется 19 мая в 18:00.
Правила для посетителей концерта
На концертной площадке запрещено:
- нарушать общественный порядок и нарушать общепринятые нормы поведения;
- своим поведением угрожать безопасности и здоровью других посетителей;
- проносить предметы (например, оружие, пиротехнику, боеприпасы, взрывчатки) и вещества, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья окружающих;
- проносить с собой зонтики, так как они загораживают вид;
- проносить профессиональную фото- и видеотехнику;
- проносить еду и напитки;
- ввозить или проносить велосипеды, роликовые коньки, мотоциклетные шлемы;
- проносить животных;
- разжигать открытый огонь и использовать пиротехнику;
- употреблять, продавать и хранить наркотики;
- вести коммерческую деятельность без предварительного согласования с организаторами концерта;
- снимать и фотографировать без предварительного согласования с организаторами концерта;
- курить, в том числе электронные сигареты, кроме специально отведенных мест;
- выбрасывать отходы, плевать, справлять естественную нужду в неположенных местах;
- размещать, писать и выражать оскорбительные слова и лозунги, оскорбляющие достоинство, национальность и культуру лиц;
- создавать звуки, звуковые эффекты, мешающие участникам, посетителям и ходу концерта;
- портить оборудование, помещения и инвентарь на территории концертной площадки, использовать их не по назначению, повреждать или перемещать информационные вывески или иные предметы общественного пользования;
- в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации обязанность каждого человека эвакуироваться с концертной площадки, не вызывая паники, в том числе следуя указаниям охраны, организаторов концерта, VUGD и полиции.
Внимание!
Организаторы или охрана имеют право попросить агрессивно настроенных и чрезмерно пьяных людей покинуть концертную площадку.
На концертную площадку допускаются только лица с действительным билетом или браслетом.
Покупая билет на концерт, посетитель соглашается на то, что его могут фотографировать и/или снимать на видео.
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