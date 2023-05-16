Концерт Måneskin в Межапарке. Что нужно знать?

Билеты еще можно приобрести на www.bilesuserviss.lv и во всех торговых точках Biļešu Serviss.

18 мая входы на территорию концерта будут открыты с 18:00, но Måneskin выйдут на сцену в 21:00. На территории эстрады можно будет перекусить и купить прохладительные напитки, а поклонники смогут приобрести официальные сувениры группы Måneskin. Мобильные операторы обещают отличное интернет-покрытие, которое необходимо в том числе и для безналичной оплаты, но организаторы все же рекомендуют взять с собой наличные.

Несмотря на время выступления Måneskin, организаторы концерта просят зрителей не откладывать свое прибытие на место мероприятия до последней минуты, так как проверка безопасности, билетов и личных вещей займет время, а на входах могут образоваться очереди. Всего ожидается около двадцати тысяч слушателей, из них более 5 тысяч иностранных гостей.

Как лучше добраться до места мероприятия?