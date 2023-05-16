Фото ⟩ Неожиданное перевоплощение мамы Интарса Бусулиса на телешоу

"Мне позвонили продюсеры программы и спросили, не хочет ли моя мама участвовать в Stila patruļa. Сначала она сомневалась, но потом посоветовалась со своими невестками - моей женой Ингой и женой моего брата Кэти. Взвесив все за и против, девочки решили - мама пойдет!", - об этом Интарс Бусулис сообщил изданию Privātā Dzīve.

Стилист шоу Жанна Дубска показала Эрике, как можно себя побаловать, на концерте ее сына Интарса Бусулиса в концертном зале "Дзинтари", который она планирует посетить и в этом году.

Фото: Ekrānuzņēmums no raidījuma "Stila patruļa"

Бусулис, ожидая маму, вместе с братом и сестрами посвятил ей особую песнюDziesma nenosalst, которая растрогала всех присутствующих до слез. Интарс рассказал, что эту песню поет на всех важных мероприятиях и каждый раз по маминым щекам текут слезы. Этот раз тоже не стал исключением.

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Текст целиком можно прочесть в журнале Privātā Dzīve от 9 мая.