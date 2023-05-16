Видео ⟩ Серьезная авария в Ропажском крае: автомобиль пролетел 70 метров

Последствия серьезной аварии увидели многие водители, ехавшие по трассе P4 недалеко от Улброки. Автомобиль Opel Insignia, оставленный среди придорожных деревьев только чудом не задел другую машину во время аварии.

Женщина вылетела в кювет, ударилась о его край и буквально взлетела вверх. В это время на велодорожке находился велосипедист, машина перелетела через него, ударилась об асфальт и полетела дальше в лес.

Велосипедист и еще один водитель, сумевший затормозить, чтобы не мешать летящему автомобилю, рассказали полиции об увиденном.

Правоохранители предполагают, что водителю стало плохо за рулем. Врачи говорят, что состояние пострадавшей можно охарактеризовать как тяжелое - у нее множественные травмы.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)