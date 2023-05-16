В Центре госязыка порекомендовали, как называть Калининград по-латышски

Ранее смену названия приняли в Польше. Там сделать это также посоветовала комиссия, которая стандартизирует перенос иностранных имен собственных на польский язык. В дальнейшем на картах и в документах вместо русского наименования будет применяться историческое польское - Крулевец.

Как сообщало издание Deutsche Welle, в России раскритиковали решение Варшавы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что оно "граничит с безумием". Польша на протяжении всей истории "время от времени скатывается в это безумие своей ненависти к русским", что "ничего хорошего для Польши и поляков" не приносит, указал он.

Калининград был основан в 1255 году рыцарями Тевтонского ордена и стал его столицей в середине XV века. Первоначальное название Конигсберг восходит к чешскому королю Пржемыслу Отакару II, постепенно оно превратилось в Кёнигсберг на немецком языке и Крулевец - на польском. В 1946 году советские власти присвоили городу название Калининград в память о скончавшемся председателе президиума Верховного Совета СССР Михаиле Калинине.