Видео ⟩ Жители сообщили о "точке" в Гризинькалнсе; полиция провела обыск

Одна из жильцов признается, что больше всего ее беспокоит не столько проблема нелегального алкоголя, сколько бардак, устроенный "заказчиками" - двор и улица замусорены.

"Покупатели постоянно ходят. Мои дети видели и фотографировали. И я сама видела на лестничной клетке пьяниц, которые спали и, извините, теряли сознание", - рассказала местная жительница.

Еще один местный житель заявил, что у данной проблемы как минимум десятилетняя история. "Ситуация за это время не сильно изменилась", - говорит он.

Съемочная группа Bez Tabu увидела, как потенциальные клиенты подходят к окну. Оказывается, на подоконнике есть кнопка вызова, скорее всего, продавца. Когда ответа не последовало, мужчины ушли со двора. Через некоторое время появилась женщина и тоже нажала на кнопку вызова. Но и на этот раз никакой реакции.

Жильцы рассказывают, что много лет писали в домоуправление, социальную службу, полицию, но безрезультатно.

Сосед добавляет, что "клиенты" угрожали местным жителям ножом.

Когда программа обратилась в полицию, там сказали, что впервые слышат о возможной нелегальной торговле алкоголем. Действительно странно, но никаких заявлений от жителей правоохранители не получали, утверждают в полиции.

После того как программа Bez Tabu передала информацию в полицию, там проверили данные и подтвердили, что в конкретном помещении действительно происходят подозрительные действия. Bez Tabu вместе с полицией отправилась на специально спланированную операцию.

Видео: Подробнее смотрите в сюжете Bez Tabu (на латышском языке)