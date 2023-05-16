Видео ⟩ Жители сообщили о "точке" в Гризинькалнсе; полиция провела обыск

В программу Bez Tabu обратились несколько жителей Риги, которые указали, что на улице Артилерияс в одной из квартир устроена так называемая "точка", где происходит незаконная продажа алкоголя. Об этом сообщает программа Bez Tabu.
Одна из жильцов признается, что больше всего ее беспокоит не столько проблема нелегального алкоголя, сколько бардак, устроенный "заказчиками" - двор и улица замусорены.
"Покупатели постоянно ходят. Мои дети видели и фотографировали. И я сама видела на лестничной клетке пьяниц, которые спали и, извините, теряли сознание", - рассказала местная жительница.
Еще один местный житель заявил, что у данной проблемы как минимум десятилетняя история. "Ситуация за это время не сильно изменилась", - говорит он.
Съемочная группа Bez Tabu увидела, как потенциальные клиенты подходят к окну. Оказывается, на подоконнике есть кнопка вызова, скорее всего, продавца. Когда ответа не последовало, мужчины ушли со двора. Через некоторое время появилась женщина и тоже нажала на кнопку вызова. Но и на этот раз никакой реакции.
Жильцы рассказывают, что много лет писали в домоуправление, социальную службу, полицию, но безрезультатно.
Сосед добавляет, что "клиенты" угрожали местным жителям ножом.
Когда программа обратилась в полицию, там сказали, что впервые слышат о возможной нелегальной торговле алкоголем. Действительно странно, но никаких заявлений от жителей правоохранители не получали, утверждают в полиции.
После того как программа Bez Tabu передала информацию в полицию, там проверили данные и подтвердили, что в конкретном помещении действительно происходят подозрительные действия. Bez Tabu вместе с полицией отправилась на специально спланированную операцию.
Видео: Подробнее смотрите в сюжете Bez Tabu (на латышском языке)
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