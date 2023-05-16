Киев хочет получить от союзников 40-50 истребителей F-16

По его словам, из этих истребителей можно будет сформировать "три или четыре эскадрильи" для защиты украинского неба от российских бомбардировок.

Хотя Великобритания, Италия, Франция и Германия не могут предложить F-16, "у них есть важный голос в международной коалиции", и Украина хотела бы, чтобы они подтолкнули к этому своих союзников, США и Турцию.

По словам советника, президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы вопрос боевых самолетов был главным на повестке дня саммита G7 в Хиросиме и на саммите НАТО в Литве в июле.

Украина уже несколько месяцев призывает своих союзников предоставить ей современные истребители, в первую очередь F-16, но союзники пока отказываются это делать.

Вначале они объясняли это нежеланием провоцировать Россию, затем - техническими и другими сложностями.

F-16 американского производства есть на вооружении многих западных стран, и некоторые из них уже готовы передать их Украине, если в НАТО будет достигнут консенсус.

Напомним, что в ночь на вторник, 16 мая, Киеве прогремела серия громких взрывов, сработала ПВО.

По словам главы военной администрации Киева Сергея Попко, была совершена "комплексная атака с разных направлений одновременно, с применением дронов, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа".