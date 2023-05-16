Видео ⟩ На Саркандаугаве подростки избили 11-летнего мальчика

В группе Vecmilgravis в Facebook женщина опубликовала три видео, которые изначально были размещены в соцсети TikTok. На этих видеозаписях заснято избиение мальчика группой детей с использованием боксерских перчаток. Мать пострадавшего выложила видеозаписи, подписав, что ищет родителей подростков: "Избили моего ребенка, разбили телефон, хочу пообщаться с их родителями!".

Она уточнила, что избиение произошло в одной из квартир на Саркандаугаве.

Комментарий под постом с видеозаписями оставила и бабушка пострадавшего ребенка. Она сообщила, что он получил сотрясение мозга, а семья уже обратилась в полицию.

Государственная полиция в комментариях к этой публикации в Facebook сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений и умышленного повреждения имущества. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Фото: Facebook/ Valsts policija

Уже сообщалось, что 5 мая возле спорткомплекса "Иманта" банда подростков с ножами напала на нескольких сверстников, которым удалось вырваться, забежать в ближайший подъезд и укрыться в квартирах жильцов. Один из них укрыться не успел и был избит в Анниньмуйжском лесу. Видео избиения стремительно распространилось в социальных сетях.

По факту случившегося 5 мая уже возбуждено уголовное дело по части второй статьи 231 Уголовного закона - за хулиганство, если оно совершено группой лиц или если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему.