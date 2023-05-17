Экс-политик Эйнарс Репше стал актером

Бывший премьер-министр Латвии и президент Банка Латвии Эйнарс Репше стал актером. Об этом пишет издание Kas Jauns.
Известно, что Эйнарс Репше всегда мечтал попробовать себя в кино.
Уже в июне его можно будет увидеть в латвийском комедийном сериале "Коллектив" об участниках Вселатвийского праздника песни и танца. Репше будет исполнять роль дирижера.
В беседе с журналистами он признался, что долго не раздумывал над приглашением принять участие в съемках. Его всегда привлекал мир кино, но из-за занятости раньше это было невозможно. Он был политиком, что не позволяло ему делать определенные вещи.
"Теперь я свободный человек и могу делать то, чего желает мое сердце", - сказал экс-политик в интервью.
Эйнарс Репше был бы рад, если бы его приглашали сниматься и дальше, хотя у него и недостаточно опыта.
Подробнее читайте в новом номере журнала Kas Jauns.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!