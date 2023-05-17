Экс-политик Эйнарс Репше стал актером

Уже в июне его можно будет увидеть в латвийском комедийном сериале "Коллектив" об участниках Вселатвийского праздника песни и танца. Репше будет исполнять роль дирижера.



В беседе с журналистами он признался, что долго не раздумывал над приглашением принять участие в съемках. Его всегда привлекал мир кино, но из-за занятости раньше это было невозможно. Он был политиком, что не позволяло ему делать определенные вещи.