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Экс-политик Эйнарс Репше стал актером

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Эйнарс Репше
Эйнарс Репше Фото: Evija Trifanova/LETA

Бывший премьер-министр Латвии и президент Банка Латвии Эйнарс Репше стал актером. Об этом пишет издание Kas Jauns. 

Известно, что Эйнарс Репше всегда мечтал попробовать себя в кино

Уже в июне его можно будет увидеть в латвийском комедийном сериале "Коллектив" об участниках Вселатвийского праздника песни и танца. Репше будет исполнять роль дирижера. 

В беседе с журналистами он признался, что долго не раздумывал над приглашением принять участие в съемках. Его всегда привлекал мир кино, но из-за занятости раньше это было невозможно. Он был политиком, что не позволяло ему делать определенные вещи. 

"Теперь я свободный человек и могу делать то, чего желает мое сердце", - сказал экс-политик в интервью. 

Эйнарс Репше был бы рад, если бы его приглашали сниматься и дальше, хотя у него и недостаточно опыта. 

Подробнее читайте в новом номере журнала Kas Jauns.

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