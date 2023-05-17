В Риге пройдет вечер испанской классики

Кирилл Варьяш - венгерский виолончелист, который последние десять лет активно восстанавливает и развивает "Старую Школу Исполнительства". Он имеет богатый опыт выступлений как сольным исполнителем, так и в составе камерных ансамблей в различных странах мира. Музыкант за время своей карьеры успел побывать с гастролями в таких странах как Швейцария, Германия, Сингапур, Великобритания и Италия.

Татьяна Чигорская является выпускницей Белорусской Государственной Академии музыки, а также лауреатом многочисленных международных конкурсов и концертмейстером международного уровня.



"У каждого композитора есть своя история и каждая пьеса - это глубокий рассказ. Испанская музыка живая и жанровая. Мысли, образы, картины меняются очень быстро и на все это нужно реагировать, а также не упускать главную идею, заложенную композитором в произведение. На наших концертах мы хотим показать не только гениальность композиторов, а также воссоздать дух и колорит Испании", - отметил Варьяш.

На рижском концерте в программу будут включены несколько испанских стихов, чтобы гости концерта услышали музыку испанского языка.



Вечер музыки Spanish Airs пройдет в Риге в рамках концертного тура по странам Балтии.