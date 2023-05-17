Фото и видео ⟩ Впечатляющие кадры! Через Эстонию перевозят очень сложный груз

Видео: Через Эстонию везут лопасть ветрогенератора

Строительство объекта началось с прокладки дорог в августе 2022 года, в сентябре началась закладка фундамента, в январе эта работа была закончена. "Электрические работы займут больше времени, сроки поставок трансформатров для подстанций довольно большие. График строительства был весьма напряженным, и я не хочу сглазить, но мы надеемся, что все пойдет по плану", - выразил оптимизм Завадскис.

Завадскис принимал участие в строительстве практически всех парков ветрогенераторов в Эстонии. Кроме того, с его участием было построено пять таких парков и в Литве.

Размер ветрогенераторов с годами существенно вырос. В Финляндии установили один ветряк, башня которого имеет в высоту целых 175 метров. "Десять лет назад 100-120-метровый генератор считался очень высоким", - вспоминает Завадскис.

Диаметр ротора лопастей ветряков в Саардеском парке составляет 150 метров, но в Литве и Финляндии уже построены парки, где диаметр ротора еще больше.

Башня ветрогенератора весит около 450 тонн, у основания она имеет в диаметре 6,3 м, в верхней точке - 3,2 м.

Детали для Саардеского парка ветрогенераторов будут перевозиться каждой ночью, за вычетом воскресений, вплоть до начала июня.