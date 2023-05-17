Фото и видео ⟩ Впечатляющие кадры! Через Эстонию перевозят очень сложный груз

До первых чисел июня будет происходить стартовавшая 8 мая транспортировка деталей, необходимых для возведения Саардеского парка ветрогенераторов, самой сложной операцией в рамках которой является доставка на место 74-метровых лопастей ветряков, пишет Rus.Postimees.
Датская компания Vestas производит лопасти для ветрогенераторов в Индии. Судном они были доставлены в Палдиски, где начали ждать своей транспортировки в Пярнумаа. Первые лопасти отправилась в свой путь вечером 8 мая.
Длина грузовика, перевозящего лопасти, составляет примерно 100 метров. Для сравнения: длина автобуса Lux Express составляет только 15 метров. Таким образом, на дорогу вышел грузовик, длина которого чуть меньше общей длины семи рейсовых автобусов.
Галерея: Через Эстонию везут лопасть ветрогенератора
От Палдиски до пункта назначения необходимо проехать около 250 километров. Это занимает около семи часов. Первым трудным местом на пути гигантских ветряных лопастей становится лабиринт кольцевых развязок возле города Кейла, где движению мешают дорожные знаки и линии электропередач.
По словам технического директора Utilitas Wind Андруса Завадскиса, первый ветряк будет установлен в конце мая. Мачты начнут устанавливать на фундаменты 20 мая. Всего в Саардеском парке будет девять турбин, состоящих из 27 лопастей.
"За 3-4 дня ветряк будет установлен. Электричество вертрогенераторы начнут вырабатывать только в начале июля, потому что подстанцию надо еще достроить. Когда она будет готова, ветряки можно будет ставить под напряжение и лопасти начнут вращаться", - рассказал Андрус Завадскис.
Видео: Через Эстонию везут лопасть ветрогенератора
Строительство объекта началось с прокладки дорог в августе 2022 года, в сентябре началась закладка фундамента, в январе эта работа была закончена. "Электрические работы займут больше времени, сроки поставок трансформатров для подстанций довольно большие. График строительства был весьма напряженным, и я не хочу сглазить, но мы надеемся, что все пойдет по плану", - выразил оптимизм Завадскис.
Завадскис принимал участие в строительстве практически всех парков ветрогенераторов в Эстонии. Кроме того, с его участием было построено пять таких парков и в Литве.
Размер ветрогенераторов с годами существенно вырос. В Финляндии установили один ветряк, башня которого имеет в высоту целых 175 метров. "Десять лет назад 100-120-метровый генератор считался очень высоким", - вспоминает Завадскис.
Диаметр ротора лопастей ветряков в Саардеском парке составляет 150 метров, но в Литве и Финляндии уже построены парки, где диаметр ротора еще больше.
Башня ветрогенератора весит около 450 тонн, у основания она имеет в диаметре 6,3 м, в верхней точке - 3,2 м.
Детали для Саардеского парка ветрогенераторов будут перевозиться каждой ночью, за вычетом воскресений, вплоть до начала июня.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!