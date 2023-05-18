Яна Брук внесла ясность относительно своего брака, заключенного в США

Брук рассказал изданию Privātā Dzīve: "Официально мы муж и жена в Америке. В Латвии мы должны отнести этот документ в загс, и тогда наш брак будет официально подтвержден и здесь. Пока мы этого не сделали. Всему свое время".

Яна подчеркивает, что в свидетельстве о браке она записана как Яна Круминя: "Я всегда мечтала выйти замуж за латышского парня и получить латышскую фамилию. Куда еще более латышское!" - смеется инфлюенсер.

После шоу они не стали жить вместе, потому что Давидс часто уезжает работать за границу. Но это не означает, что они разорвали отношения. "Сейчас мы все еще находимся в периоде свиданий и розовых очков. Мы наслаждаемся нашими встречами, но пока не живем вместе", - говорит Яна.

Издание также сообщает, что Яна и Давидс присоединятся к реалити-шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") с 22 мая.

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