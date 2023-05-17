В декабре Google начнет удалять миллионы аккаунтов пользователей

Компания объявила, что если аккаунт Google не использовался в течение последних двух лет или более (т. е. если в аккаунт не входил пользователь), он может быть удален. При этом также будут удалены все файлы, связанные с аккаунтом в Google Workspace.

Это означает, что новая политика компании затронет профили пользователей и данные в Gmail, Google Docs, Drive, Calendar, а также на YouTube и Google Photos.

С сегодняшнего дня все неактивные профили, находящиеся под угрозой удаления, будут получать предупреждающее уведомление от Google, которое будет отправлено как на сам неактивный профиль, так и на резервный адрес электронной почты, указанный при регистрации профиля.

Отмечается, что это изменение коснется только профилей Google отдельных лиц, но не аккаунтов организаций и учреждений. Например, Google не удалит профили компаний или университетов, которые не использовались в течение длительного времени.

В Google поясняют, что это делается с целью предотвращения угроз безопасности данных, в том числе снижения рисков утечки данных и взлома.

Ранее, в 2020 году, Google объявил, что будет удалять контент, хранящийся на неактивном профиле, но тогда не было речи об удалении самих профилей. Ожидается, что новая политика Google приведет к удалению нескольких миллионов профилей Google.