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Видео ⟩ Автомобиль Bolt Drive серьезно пострадал в аварии в Зиепниеккалнсе

rus.tvnet.lv
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Авария в Риге
Авария в Риге Фото: Ekrānuzņēmums no video

Во вторник, 16 мая, в Риге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал автомобиль Bolt Drive.

Сообщается, что авария произошла на перекрестке в Зиепниеккалнсе. На видео показано, как автомобиль Bolt Drive едет по главной дороге, когда в него с правой стороны на большой скорости врезается другой автомобиль.

Администрация компании Bolt дала комментарий порталу TVNET: "Мы знаем о случившемся, а видеозапись аварии, опубликованная в социальных сетях, дает большее представление о том, что произошло.

В этой конкретной аварии пользователю Bolt Drive не придется платить франшизу за ущерб, поскольку авария произошла по вине другого водителя.

В таких случаях, когда авария произошла по вине другого водителя, все убытки будут покрыты страховкой третьей стороны. На данный момент мы не можем назвать размер ущерба".

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